Retiradas bancárias: o aumento passa pelo cartão

Os limites máximos das circulares 158 e 166 aumentarão em 1o de dezembro. Os montantes adicionais passarão por pagamentos terminais, sem aumentar as acções acessíveis às notas. Para os depositantes, a distinção entre dinheiro e cartão permanece essencial. Estes mecanismos não disponibilizam imediatamente todos os depósitos antigos. As condições específicas de cada regime continuam a determinar os beneficiários e as utilizações permitidas. Os limites máximos não podem ser adicionados livremente entre as duas circulares ou multiplicados pelo número de contas detidas.

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Os tetos mensais para circulares 158 e 166 devem aumentar para $1.200 e $600 efetivos 1 de dezembro de 2026. Este aumento diz respeito à partilha de cartões nos terminais de pagamento. Não leva as retiradas de notas a estes dois montantes.

A distinção é essencial para os requerentes. Sob a circular 158, a distribuição estimada é de $800 em dinheiro ou outros termos e condições autorizados, e $400 em pagamentos de cartão em terminais mercantes. Para a Circular 166, os valores anunciados são de US $ 400 para a primeira ação e US $ 200 para pagamentos nestes terminais.

O Banco do Líbano adoptou estas alterações em 3 de Novembro. Os Estados-Membros entram em vigor no mês seguinte. Por conseguinte, a data da decisão não deve ser confundida com a data a partir da qual os novos limites máximos se aplicam aos pagamentos mensais.

Retiradas bancárias no Líbano: duas utilizações distintas

O total mensal reúne diferentes meios de pagamento. Para um beneficiário da Circular 158, o valor de $1,200 não significa que este montante pode ser retirado na íntegra no balcão ou distribuidor. A parcela de $400 é destinada exclusivamente para pagamentos de cartão em um terminal ponto de venda, referido como POS.

A quota de 800 dólares pode ser paga em bilhetes, transferida para o estrangeiro, utilizada por cartão ou depositada numa conta de dólares, conforme previsto. Essas possibilidades não são envelopes adicionais a serem adicionados: descrevem diferentes usos da mesma fração do pagamento.

A mesma distinção se aplica ao total de 600 dólares para a Circular 166. Os 200 dólares reservados para terminais de pagamento não são uma retirada adicional de dinheiro. Os 400 dólares da outra fração permanecem a ser distinguidos deste valor para compras de cartão.

Aumento que não aumenta o limite máximo das notas de banco

A medida aumenta a capacidade de gasto sob as duas circulares, sem aumentar as ações de 800 e 400 dólares disponíveis em dinheiro. Por conseguinte, o seu âmbito prático depende também dos pagamentos que o requerente pode efectuar por cartão. Um limite máximo global mais elevado não confere necessariamente a mesma liberdade de utilização que um montante equivalente disponível em numerário.

Para ler um extrato bancário ou anúncio publicitário, três informações devem permanecer separadas: o limite máximo total do dispositivo, a fração sujeita a utilização em um terminal e a data de pagamento em causa. Um título indicando apenas « $1.200 » ou « $600 » deixa de lado uma restrição decisiva.

Os novos montantes também não criam uma taxa automática para cada titular de conta. Ambos os mecanismos mantêm suas condições de acesso e operação. Os Estados-Membros devem organizar um regresso gradual aos seus beneficiários no contexto de contas e convénios especiais.

Dois dispositivos que não se somam livremente

A circular 166 aplica-se aos depósitos em moeda estrangeira estabelecidos antes de 30 de Junho de 2023, nas suas condições e condições. Seu texto abrange, em particular, a articulação com a Circular 158. Os dois tetos não podem, portanto, ser simplesmente adicionados para anunciar uma retirada mensal de US $ 1.800 por depositante.

A situação das contas conjuntas ou contas detidas em várias instituições não se limita à multiplicação do montante indicado. As regras do regime aplicável e os direitos dos titulares devem distinguir-se apenas do limite máximo mensal. O aumento anunciado não isenta esta auditoria individual.

Uma restituição parcial, e não o fim das restrições

As circulares continuam a ser mecanismos de pagamento excepcionais. O seu aumento não disponibiliza todos os depósitos antigos livremente e não define o calendário para o reembolso do saldo de cada conta. Também não regula a distribuição de perdas entre as várias partes da crise bancária.

O novo texto da Circular 158 proíbe comissões diretas e indiretas ou despesas com as operações previstas. Recorda igualmente que os pagamentos efectuados devem ser tidos em conta no quadro legislativo para o tratamento dos depósitos, a fim de evitar a dupla contagem.

Para as famílias em causa, o prazo seguinte é 1 de Dezembro. A alteração diz respeito a um envelope mensal e como é utilizado. O montante realmente acessível nas notas, possíveis compras de cartões e montantes que permanecem bloqueados continuará a indicar três realidades diferentes.

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