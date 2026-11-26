O Grand Sérail apresentou nesta quinta-feira um quadro comum para definir as responsabilidades e competências dos funcionários públicos. Nawaf Salam pede às administrações e municípios que revejam suas descrições de trabalho com os agentes.

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O Grand Sérail apresentou nesta quinta-feira um quadro comum para definir as responsabilidades e competências dos funcionários públicos. Nawaf Salam pede às administrações e municípios que revejam suas descrições de trabalho com os agentes.

Quando um arquivo passa de um escritório para outro, o usuário nem sempre sabe quem tem o poder de decidir. O primeiro-ministro Nawaf Salam tomou este exemplo, quinta-feira, 26 de novembro, no Grand Sérail, para apresentar o quadro de funções e competências preparado pelo Conselho de Serviço Público. O documento fornece um quadro comum para a administração descrever as posições, as responsabilidades que lhes são atribuídas e as competências necessárias para as exercer.

Reveja missões com aqueles que processam arquivos

Salam convocou ministérios, agências, instituições públicas e municípios para trabalhar com o Conselho de Serviço Público. O primeiro passo que ele indicou foi rever as missões de serviço e, em seguida, atualizar os cartões de emprego. Os oficiais devem participar nesta revisão: eles sabem que etapas os arquivos estão bloqueando e que formalidades podem ser simplificadas.

Esta clarificação deverá também permitir distinguir um defeito no tratamento de um ficheiro de um problema organizacional, segundo o Primeiro-Ministro. Se dois serviços referem um pedido porque suas habilidades se sobrepõem, uma avaliação individual não resolve o problema. Por outro lado, uma folha específica pode indicar a um oficial o que se espera dele e em que critérios seu trabalho será avaliado. O discurso não estabelece um prazo comum para a conclusão dessas revisões, nem estabelece um prazo para o processamento dos usuários.

Um projecto distinto do plano de reforma de 2030

A referência acrescenta ao plano que Fadi Makki, Ministro de Estado do Desenvolvimento Administrativo, apresentou à Salam em 24 de Novembro. O plano propõe 37 reformas divididas entre organização estatal, recursos humanos e serviços públicos, incluindo a sua digitalização. A Presidência do Conselho indicou que deveria ser submetida ao Conselho de Ministros para debate. A sua entrega ao Primeiro-Ministro não vale, portanto, a pena adoptar as medidas propostas.

A União Europeia financia o programa de apoio à reforma administrativa com Expertise France. A sua dotação de 12 milhões de euros abrange o programa de 2023 a 2027, que inclui os trabalhos sobre a função pública, os contratos públicos e a prevenção da corrupção. Não corresponde ao custo deste único parâmetro de referência.

O lançamento de 26 de Novembro não altera por si só o procedimento de um serviço, o poder de assinatura de um agente ou a escala salarial do sector público. O primeiro resultado verificável será a revisão real dos trabalhos de posição nas jurisdições e municípios que utilizarão o documento.

Capa: arquivo Grand Sérail, Beirute, 2017. Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Imagem emoldurada e titulada, adaptação sob a mesma licença.

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