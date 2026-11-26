Na quarta-feira, 25 de novembro, o Comitê das Famílias dos Prisioneiros informou que as primeiras medidas de anistia começaram a se aplicar no edifício B em Roumieh. Este testemunho tem sido novo desde os protestos no início do mês. Não fornece uma declaração oficial de libertações nem a base jurídica para cada detido.
Há várias semanas que as famílias exigem examinar situações individuais. A prisão inclui pessoas condenadas e outros que ainda não foram julgados. A instituição ou edifício em que são detidos não determina a sua elegibilidade.
Uma anistia completa e uma redução da sentença não são os mesmos
A Lei n.o 70, de 4 de setembro de 2026, abrange as infracções cometidas antes de 1 de março de 2026 pela sua componente de anistia. Quando os factos são cobertos, o processo público é extinto e as principais sentenças proferidas são suprimidas. A lista das exclusões inclui os casos referidos ao Conselho de Justiça, as infracções terroristas, as infracções aos fundos públicos e a violência sexual. A exclusão da anistia plena, por si só, não leva à conclusão de que um processo é excluído de qualquer medida prevista na lei.
O artigo 3.o trata separadamente das reduções de sentença. Em particular, prevê uma redução de um terço de algumas sentenças restantes. O Conselho Constitucional esclareceu que as condições especiais relativas ao direito da parte civil se aplicam a todos os homicídios intencionais abrangidos pelos artigos 547.o a 549.o do Código Penal. Harmonizou igualmente o prazo para as infracções à droga que poderiam ser cobertas pela anistia total. Por conseguinte, é necessário ler a lei com a decisão de 12 de Outubro, e não apenas a partir do texto publicado em Setembro.
A detenção prévia ao julgamento segue uma regra distinta
O artigo 5.o prevê a libertação de pessoas que não tenham sido julgadas por actos anteriores a 1 de Março, quando a sua detenção exceder 12 anos de prisão, na acepção do texto. O processo penal continua. Este mecanismo difere da absolvição da acção pública.
Na prática, as autoridades judiciais competentes devem verificar a data dos factos, a qualificação da infracção, a situação da pena ou detenção e a existência de outra forma de detenção. A administração prisional executa as decisões: não designa beneficiários de acordo com o edifício. Por conseguinte, a comunicação das primeiras medidas pelas famílias não confere aos detidos em Roumieh um prazo comum ou uma lista de casos resolvidos.
Ilustração: Prisão de Roumieh, foto dos arquivos da Libnanews. Não apresenta as medidas anunciadas pelas famílias em 25 de Novembro.
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