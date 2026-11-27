Ausente por razões de saúde, segundo a sua defesa, Ahmad al-Assir não foi ouvido em 26 de Novembro. A audiência foi adiada até 27 de abril de 2027 e nenhum lançamento foi anunciado.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Tribunal Militar de Cassação adiou a audiência sobre Ahmad al-Assir e vários outros réus nos confrontos da Abra em 2013. A audiência prevista para quinta-feira 26 de Novembro não teve lugar: a defesa invocou o estado de saúde de Ahmad al-Assir para explicar a sua ausência. A remoção não resolveu o pedido de liberação feito por seus advogados.

O adiamento diz respeito à audiência, e não ao julgamento dos méritos

O tribunal deveria ouvir Ahmad al-Assir em processos que continuaram mais de 13 anos após os confrontos assassinos em Abra, perto de Saida. Um de seus advogados, Mohammad Sablouh, indicou na audiência que seu cliente não estava em posição de comparecer. O tribunal marcou uma nova data. Não tomou uma decisão sobre os factos em 26 de Novembro.

Esta distinção conta numa pasta onde várias etapas se sobrepõem. A defesa recorda que o acórdão de 2017 no processo Abra foi anulado em 2018. O processo perante o Tribunal de Cassação Militar diz respeito à continuação deste processo. A ausência numa audiência e o seu adiamento não alteram em si o estatuto judicial do arguido.

O que a Defesa procura ao abrigo da Lei de 2026

Os advogados reclamam a libertação com base na Lei de Amnistia n.o 70, de 4 de setembro de 2026. O artigo 5.o refere-se às pessoas processadas por atos anteriores a 1 de março de 2026 que não tenham sido julgados e cuja detenção exceda 12 anos de prisão na aceção do texto. Quando esta disposição se aplica, o julgamento continua apesar da libertação.

A defesa alega que a cassação do acórdão anterior permite que o processo seja inscrito neste contexto. Este é um argumento apresentado aos juízes, não uma conclusão acordada. A acta do processo refere-se a uma rejeição anterior e a um pedido de libertação de advogados; No final da audição, em 26 de Novembro, não foi anunciada qualquer decisão que ordenasse uma saída. A data de 27 de abril é a data da próxima audiência anunciada, não a de um lançamento ou veredicto.

Ilustração: O tribunal de Beirute, arquivos fotográficos Libnanews, ilustração geral. Esta imagem não representa a audiência do Tribunal de Cassação Militar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews