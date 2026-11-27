Um edifício foi atingido na sexta-feira nesta cidade da província de Taez, de acordo com as autoridades houthies, que atribuem a greve à Arábia Saudita. O balanço continua provisório e não foi confirmado de forma independente.
Pelo menos onze pessoas, incluindo crianças, foram mortas na sexta-feira, 27 de novembro, em Al-Turba, sudoeste do Iêmen, de acordo com o Ministério da Saúde controlado por Houthis. Seu porta-voz, Anees al-Asbahi, disse que um edifício de cinema, alguns dos quais foi usado como habitação, tinha sido atingido no início da manhã.
Um balanço ainda provisório
O porta-voz não especificou quantas crianças estavam entre as vítimas. Um primeiro relatório local relatou oito corpos encontrados e três pessoas ainda queriam debaixo dos escombros. Estes números não são uma declaração independente e não devem ser adicionados ao balanço anunciado pelo departamento.
As autoridades houthies culpam a Arábia Saudita pela greve. A coligação liderada por Riade não tinha respondido publicamente a esta acusação no momento da publicação. Nem o balanço nem a atribuição da greve puderam ser verificados de forma independente.
Riade anunciou um ataque à sua refinaria de Jazan
Na quinta-feira, o porta-voz da coligação saudita Turki al-Malki anunciou que um ataque atribuído aos Houthis havia atingido a refinaria de Jazan na parte sudoeste do reino. As autoridades sauditas anunciaram a morte de um trabalhador nepalês. A coligação prometeu uma resposta militar, sem estabelecer uma ligação pública entre a declaração e a greve informou no dia seguinte em Al-Turba.
Este anúncio chega num momento em que o líder humanitário das Nações Unidas, Tom Fletcher, pediu acesso sustentável a civis na região de Taez. O Conselho Norueguês para os Refugiados informou esta semana que o plano humanitário para o Iémen tinha recebido apenas cerca de 23 por cento dos 2,16 mil milhões de dólares previstos.
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