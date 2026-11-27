Os menores de um ano de idade são responsáveis pela maioria dos casos suspeitos de meningite notificados em Gaza. O boletim humanitário das Nações Unidas de 26 de novembro relatou 692 relatórios de 1 de outubro a 23 de novembro. Na ausência de capacidade analítica suficiente, aproximadamente 4% dos casos foram confirmados em laboratório.
Aumento visível a partir de Outubro
Destes 692 relatórios, o sistema de alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) tem 476 suspeitas de meningite viral e 216 suspeitas de meningite bacteriana. O mês de outubro concentrou 272 suspeitas virais, em comparação com uma média de 45 a 50 por mês em fevereiro e março. De 1 a 23 de novembro, a rede registrou 204, além de 108 suspeitas bacterianas. A comparação entre outubro e novembro continua provisória, uma vez que a contagem termina em 23.
Ambas as categorias são baseadas em relatos clínicos: os números não fornecem a distribuição real entre infecções virais e bacterianas. O boletim também relata quatro mortes associadas desde o final de agosto, durante um período mais longo do que os 692 relatos.
Amostragem e análise a reforçar
O Ministério da Saúde em Gaza relaciona o aumento observado com a superlotação dos locais de deslocamento, as redes de saneamento e água e as condições de higiene. Em particular, existe o risco de contaminação da água. No entanto, o boletim não liga cada caso a uma exposição específica. Também documenta escassez de reagentes que limitam a análise e retardam a identificação do agente.
Equipes incluindo OMS, Ministério e UNRWA investigaram os principais hospitais das cinco províncias. Segundo as Nações Unidas, 111 médicos dos hospitais Al-Shifa, Al-Aqsa e Nasser foram treinados em vigilância e amostragem de doenças transmissíveis. Um protocolo comum estabelece agora procedimentos para a classificação, amostragem e gestão de casos. A OMS apela à entrada sem entraves de suprimentos médicos necessários na Faixa de Gaza.
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