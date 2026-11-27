Após uma intrusão detectada na noite de 25-26 de novembro, a AFP isolou o portal onde seus clientes consultam e baixam conteúdo. A Agência não anunciou uma data de recuperação.

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Após uma intrusão detectada na noite de 25-26 de novembro, a AFP isolou o portal onde seus clientes consultam e baixam conteúdo. A Agência não anunciou uma data de recuperação.

A Agence France-Presse anunciou que havia desligado o Fórum AFP após um ataque cibernético detectado na noite de quarta-feira 25 a quinta-feira 26 de novembro. De acordo com a sua direcção, o incidente começou por volta da 1h30. As equipas da Agência isolaram a plataforma como medida de precaução.

Portal do assinante, não editorial

O Fórum AFP é uma das plataformas através das quais os clientes da agência consultam e baixam seus envios, fotografias ou vídeos. Sua suspensão afeta este canal de distribuição. A agência diz que oferece soluções para seus assinantes; seu anúncio não menciona uma parada na produção dos editoriais.

Sem calendário de recuperação

A gestão da AFP indica que as análises são realizadas com o apoio de especialistas externos. Não identificou publicamente os autores do ataque e não anunciou qualquer fuga de dados ou prazo para reentrada. Em 27 de novembro, as informações publicadas sobre o incidente ainda indicavam a suspensão do portal.

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