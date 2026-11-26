Itamar Ben Gvir teve de deixar a Câmara em 25 de Novembro, depois de insultar Eitan Ginzburg. A proposta sobre os oradores da mesquita foi rejeitada por 63 votos contra 45.

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O ministro israelita da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, foi demitido da Câmara de Knesset na quarta-feira, 25 de Novembro, depois de insultar o Vice-Presidente Eitan Ginzburg, que liderou a reunião. Na mesma reunião, os deputados rejeitaram, por 63 votos a favor, 45, uma proposta do seu partido de regulamentar a utilização de alto-falantes em mesquitas. A ordem para sair da sala não retira seu mandato como deputado.

O Vice-Presidente ordena-lhe que saia da sala

A discussão sobre o apelo à oração degenerou em troca de invective. Ben Gvir é apanhado com deputados árabes acusando-os de apoiar o terrorismo. Quando Ginzburg interveio, o ministro chamou-lhe idiota. Em seguida, o Vice-Presidente ordenou-lhe que saísse da Câmara. Ben Gvir desafiou publicamente a decisão, criticando a maneira de Ginzburg de presidir sobre a reunião.

Estas são duas decisões distintas: uma diz respeito à realização da sessão, a outra diz respeito ao destino de um projecto de lei. O primeiro não faltou ao lugar de Ben Gvir no Knesset nem à sua função ministerial; o segundo adoptará a análise desse texto na votação preliminar.

Autorização prévia e multas até 50.000 shekels

Apresentada por Limor Son Har-Melech e Hanamel Dorfman, dois oficiais eleitos de Otzma Yehudit, a proposta supostamente proibiu a instalação ou o uso de um sistema de som em uma mesquita sem a autorização do Ministro responsável pelo Meio Ambiente. Em especial, tal teria tido em conta o volume, a atenuação e a proximidade das habitações.

O documento parlamentar previa uma multa administrativa de 50.000 shekels para uma instalação ou uso sem licença e 10.000 shekels para violação das condições de uma licença. Nas condições enumeradas no texto, a polícia poderia ter impedido o uso do equipamento ou até mesmo apreendido em caso de recusa.

Os autores apresentaram o rascunho como resposta aos distúrbios do ruído. Os deputados árabes denunciaram um texto discriminatório contra a minoria muçulmana. A proposta visava mesquitas e nem todos os locais de culto. A rejeição por 63 votos contra 45 significa que estas novas autorizações e sanções não entram em vigor ao abrigo deste texto.

Ilustração: um retrato de arquivo de Itamar Ben Gvir, não uma imagem da sessão de 25 de novembro. Crédito da foto: Shlomi Amsalem / Knesset Archives, redimensionado retrato,CC BY-SA 4.0.

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