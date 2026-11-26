Novos ataques no Bekaa, negou Teerã após o ataque no Kuwait, sucessão ao BCE e derrota do Líbano contra o Japão: o ponto à meia-noite.

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Outras greves israelenses foram relatadas na Bekaa Ocidental na quinta-feira. No Kuwait, a morte de dois técnicos italianos é confirmada, mas Teerão contesta a atribuição do ataque. Em Bruxelas, foi alcançado um acordo sobre a sucessão ao BCE, sem uma decisão publicada sobre o financiamento da Ucrânia.

Sexta-feira 27 de novembro de 2026, edição da meia-noite, horário de Beirute.

Líbano: Novas greves em Bekaa Ocidental · Global Voices

Os correspondentes libaneses relataram ataques aéreos na quinta-feira perto de Ain al-Tinh e na área de Tumat Niha. O exército israelense reivindicou um ataque em Ain al-Tinh e alegou ter atingido um local Hezbollah. A natureza do local não foi verificada de forma independente. Os relatórios iniciais diferem quanto ao número de greves, e nenhum resultado humano foi confirmado.

No sul do Líbano, foram relatadas explosões na noite anterior em Aadchit al-Qousseir, distrito de Marjayoun. A Agência Nacional de Informação também informou fogo de artilharia na manhã de quinta-feira em torno de Hadatha e Qabrikha. Esses episódios são distintos dos bombardeios relatados no Bekaa.

Depois da UNIFIL: Amal move uma força para fora das Nações Unidas

O movimento Amal afirma opor-se a uma força de substituição multinacional que não seria colocada sob a autoridade das Nações Unidas. No início do dia, após uma reunião com Joseph Aoun, o deputado Melhem Khalaf anunciou que pediria à Presidência da Assembleia Geral da ONU que interviesse a favor de uma presença da ONU no Sul. Ele não confirmou o envio da carta. O mandato actual da UNIFIL termina em 31 de Dezembro; nenhuma decisão do Conselho de Segurança designa ainda um mecanismo de substituição.

Kuwait: Teerão nega e propõe investigação

Dois técnicos italianos morreram e outros dois ficaram feridos após um ataque de drones, de acordo com as autoridades de Roma e Kuwait. A Defesa do Kuwait atribui o ataque ao Irão. O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, negou e disse que estava pronto para uma investigação conjunta com o Kuwait, de acordo com seu homólogo italiano Antonio Tajani. Nenhuma comissão de inquérito foi ainda anunciada.

Europa: Acordo político sobre a sucessão ao BCE

Emmanuel Macron anunciou um consenso em favor do espanhol Pablo Hernández de Cos para suceder Christine Lagarde como Presidente do Banco Central Europeu. Ele também citou Laurence Boone e Markus Brunnermeier para dois lugares na Diretoria Executiva. O acordo não é uma nomeação: está prevista uma recomendação e consultas antes da decisão do Conselho Europeu. Em Bruxelas, o orçamento 2028-34 e a proposta de financiamento adicional de 45 mil milhões de euros para a Ucrânia em 2027 continuam a ser dois dossiês distintos da Cimeira de 26 e 27 de Novembro.

Espanha: quatro candidatos legislativos de três dias

O último debate televisivo da campanha foi marcado quinta-feira à noite em Madrid, com Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Ada Colau. As eleições gerais são realizadas domingo, 29 de novembro. Os eleitores estão a renovar os 350 lugares no Congresso dos Deputados. A maioria absoluta necessária para o primeiro voto de nomeação do próximo chefe de governo é de 176 deputados.

Cesta: Japão vence Líbano por quatro pontos

O Japão venceu 86-82 em Zuk Mikael na quinta-feira na Copa do Mundo Asiático 2027. O Líbano está programado para receber a China no domingo, 29 de novembro, novamente no complexo Nouhad Nawfal. O resultado de quinta-feira não acaba com as qualificações.

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