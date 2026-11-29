O Partido Democrata condiciona o acesso aos seus debates a um compromisso contra certos anúncios de grupos externos. As contas das comissões relacionadas com o debate sobre as IA mostram o que esta regra cobre e deixa de fora.

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Os candidatos à Primária Democrática de 2028 terão que denunciar certos anúncios pagos por grupos externos se quiserem participar nos debates oficiais do partido. Apresentada em novembro pelo Comitê Nacional Democrata (DNC), esta regra não fecha as caixas do Super PAC. As contas das organizações envolvidas no debate sobre as regras em matéria de inteligência artificial mostram porquê: dezenas de milhões de dólares circulam entre comissões antes de financiar, ou não, uma campanha publicitária.

Que candidatos terão de relatar

A DNC solicita aos pretendentes que assinem e honrem um compromisso de acesso ao processo que autoriza. O texto refere-se a propagandas a favor de um candidato à escola primária ou contra um de seus rivais, quando comprados por uma super PAC federal ou por uma organização fiscal 501(c)(4). Aplica-se à televisão, rádio, Internet, outdoors e correio.

Um representante designado por uma campanha de assinatura pode comunicar uma despesa ao DNC. O comité examinará o processo e indicará, antes do período de preparação para debate, se é necessária uma denúncia ou outra acção. Não pode proibir estes grupos de publicar publicidade. Uma campanha que lida apenas com uma questão de política pública ou visando apenas um candidato republicano não cai sob esta disposição.

Outra componente fornece um quadro para as relações com as estruturas partidárias. Proibi uma campanha de concluir um acordo de recolha conjunta com um comité democrático antes que o seu candidato esteja em processo de obtenção da nomeação. Além disso, proíbe-a de procurar ou aprovar certos anúncios pagos por comités de partidos locais que o beneficiariam na escola primária.

Liderando o Futuro: US$ 47 milhões para outros comitês

Liderar o Futuro ilustra esta arquitetura financeira. Gravado em agosto de 2025, este super PAC tem quase US $ 75,98 milhões em receita. A declaração da Comissão Eleitoral Federal (CEF), consultada em 3 de novembro, abrange o período até 14 de outubro de 2026.

Seus desembolsos atingem US$ 52,16 milhões. No entanto, incluem 47 milhões de contribuições para outras comissões. Por conseguinte, apresentar o conjunto como despesa publicitária directa seria impreciso. A seção de despesas eleitorais independentes do próprio comitê mostra zero nesta síntese.

Esta síntese periódica exclui declarações específicas de 24 e 48 horas. Por conseguinte, não mede toda a actividade da rede. Adicionar uma transferência e depois gastar com esse dinheiro contaria o dobro da mesma quantia.

O comitê ainda tinha 23,82 milhões de dólares no final deste período. Este montante é um saldo relatado em 14 de outubro, não uma fotografia de seu dinheiro no dia da votação.

Uma ambição que excede um voto

Em seu site, Leading the Future reivindica apoio para candidatos que são a favor da inovação em inteligência artificial. Seu projeto diz respeito às instituições federais e estaduais. A organização quer construir uma força política sustentável em torno da liderança tecnológica americana.

O campo para mais garantias também foi organizado. Na declaração de lançamento publicada no site Public First Action, antigos membros eleitos Chris Stewart, Republicano, e Brad Carson, Democrat, apresentam Public First como uma iniciativa que ultrapassa os partidos. Seus arranjos distinguem uma organização da informação e dois comitês eleitorais, um orientado para os republicanos e outro para os democratas.

O seu objectivo declarado é a transparência, o controlo dos riscos e a protecção pública. Este desacordo, portanto, não se limita à oposição entre apoiadores e opositores à tecnologia. Trata-se das obrigações impostas aos promotores e às instituições responsáveis pelo seu controlo.

Doações antrópicas não são confundidas com compras eleitorais

Em um comunicado de imprensa datado de 21 de julho de 2026, Anthropic anunciou uma nova doação de $ 20 milhões para Public First Action. Com um primeiro pagamento anunciado em fevereiro, seu apoio atingiu US$ 40 milhões.

A empresa faz um ponto importante: estas duas doações financiam exclusivamente a missão de informação pública e de políticas públicas da organização. Ela afirma que eles não podem ser usados para influenciar a eleição de um candidato, independentemente da etapa eleitoral.

Por conseguinte, seria enganoso incluí-los automaticamente num total de anúncios a favor ou contra candidatos. Esta restrição declarada por si só não permite a reconstrução de todos os movimentos financeiros da rede.

Outra estrutura, o Super PAC Public First, tem seu próprio identificador federal. Suas contas publicadas pelo CEF e emitidas em 30 de setembro de 2026 mostram renda de US $ 4,91 milhões e desembolsos de US $ 4,43 milhões. Estes incluem 4,34 milhões de contribuições para outras comissões. Estes números não constituem o orçamento consolidado da Primeira Acção Pública e de todas as organizações associadas.

O regulamento está igualmente a ter lugar nos Estados-Membros

As regras não são apenas decididas no Congresso. A governadora de Nova Iorque Kathy Hochul anunciou a assinatura da Lei RAISE em 19 de dezembro de 2025. De acordo com o registro legislativo do Senado do Estado, o texto de alteração S8828 foi assinado em 27 de março de 2026 e revisto esse quadro de transparência e segurança. Inclui a publicação de elementos de segurança e a comunicação de incidentes críticos pelos desenvolvedores envolvidos.

Assim, os legisladores estatais estão envolvidos em requisitos que afetam diretamente as empresas do setor. Portanto, as organizações políticas têm uma razão concreta para também seguir as eleições locais, além da maioria federal.

A Comissão Eleitoral também distingue uma despesa independente de uma subvenção ao candidato. O primeiro apoia ou luta sua candidatura sem coordenação com sua campanha. Deve ser sujeita a declarações específicas. Para a primária de 2028, é o uso do dinheiro que determinará se o DNC pode solicitar uma denúncia. As contas de outubro registram os pagamentos feitos durante o ciclo eleitoral de 2026, não as compras publicitárias para a próxima eleição presidencial.

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