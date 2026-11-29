Os clientes do Ueno Bank que só recuperaram parte dos seus depósitos poderiam em breve mudar os bancos sem terem de escolher eles próprios. O Banco Central do Paraguai (BCP) anunciou em 26 de novembro que estava planejando lançar, na semana de 30 de novembro, a adjudicação por concurso de lotes de ativos e depósitos. O início deste procedimento não significa que as contas já sejam transferidas na segunda-feira.
Banco que recebe depósitos notificará clientes
Após a atribuição de um lote, a instituição que assume o controlo assumirá os depósitos, empréstimos e outros produtos incluídos nesse lote. Cabe a ele, e não aos clientes, tomar a iniciativa do contato. O PCO afirma que não são necessárias medidas nesta fase para os requerentes envolvidos em transferências. Não anunciou uma data em que cada conta voltará a ser utilizável.
O banco central estima que esta operação beneficiará quase 99% das pessoas e empresas com depósitos superiores a 40 salários mínimos, incluindo as pequenas empresas. A percentagem diz respeito ao número de clientes envolvidos, não à parte do valor dos depósitos a recuperar.
O Banco Ueno foi colocado em intervenção em 2 de Novembro. Em seu relatório de estabilidade financeira de novembro, PCO afirma que, em 11 de novembro de 1,83 milhões de depositantes já haviam recebido avanços no montante total de aproximadamente 4 trilhões de guaranis. Estes adiantamentos são abrangidos pelo mecanismo de garantia ; as propostas anunciadas em 26 de Novembro destinam-se ao tratamento dos restantes depósitos.
Os fundos de investimento seguem um procedimento separado
Os titulares de ações de fundos geridos pela Ueno AFPISA poderão solicitar o resgate de seus investimentos até 30 milhões de guaranis por semana, de acordo com o cronograma anunciado pelo regulador do mercado. A Ueno AFPISA terá de os contactar e o pagamento passará pela Investor Casa de Bolsa, sem obrigação de abrir uma conta lá. O regulador também planeja convocar uma reunião para decidir sobre a continuação ou liquidação de dois fundos da Ueno Cash, um em Guaranis e outro em dólares.
O presidente do Banco Central, Jorge Schreiner, também anunciou que havia transmitido ao Executivo um projeto de lei sobre recuperação de ativos do Banco Ueno. O texto destina-se a facilitar a gestão do que restará após as transferências e a permitir que os activos que possam ser recuperados em tribunal sejam utilizados para pagar os credores, incluindo os titulares de obrigações. Não entrou em vigor. A PCO ainda não nomeou quaisquer instituições sucessoras.
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