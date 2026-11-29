O sul da Califórnia prepara-se para chuvas fortes entre segunda-feira à noite e quarta-feira. Forecasters distinguir o risco de inundação desta tempestade do sinal sazonal de El Niño.

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O sul da Califórnia deverá experimentar seu episódio chuvoso mais dramático da semana entre segunda-feira à noite 30 de novembro e quarta-feira de manhã 2 de dezembro, hora local. O serviço meteorológico dos EUA prevê fortes chuvas, com risco de inundação súbita na terça-feira, especialmente nos condados de Los Angeles e Ventura. El Niño está bem assentado no Pacífico, mas é a trajetória desta depressão que determina onde as chuvas mais intensas são esperadas.

Duas passagens chuvosas, a segunda muito mais forte

A primeira frente é esperada para chegar ao Condado de San Luis Obispo no domingo à tarde, antes de estender-se para a noite em direção a Ventura e Los Angeles. De acordo com o escritório de Los Angeles-Oxnard do National Weather Service, esta primeira passagem poderia deixar cerca de 2,5 mm ou menos nos condados de Ventura e Los Angeles. As chuvas poderiam marcar uma pausa segunda-feira à tarde antes da chegada do segundo sistema.

O cenário de serviço meteorológico para segunda e terça-feira dá cerca de 13 a 64 mm na costa e nos vales, e 64 a 127 mm ou mais em alguns relevos. As maiores cumulações são esperadas nos condados de Ventura e Los Angeles e ao sul do Condado de Santa Barbara. Estes intervalos dizem respeito a áreas de previsão, não a cada bairro. Na terça-feira, o Centro de Previsão do Tempo, o centro de previsão nacional, classificou uma parte do sul da Califórnia em risco moderado de chuva excessiva.

Os prequecastores monitoram áreas urbanizadas e pequenos córregos em bacias íngremes, que provavelmente subirão rapidamente. O Centro Nacional de Água também relata a possibilidade de fluxos de detritos em solo queimado. O risco não se limita a estes sectores. Em San Diego e áreas vizinhas, o escritório meteorológico regional está principalmente à espera da maior precipitação entre terça e quarta-feira. Mais a leste, parte do Sudoeste deverá receber chuva e neve em altas altitudes na quarta-feira e quinta-feira.

El Niño dá contexto, não o caminho de uma tempestade

O escritório de San Diego prevê que um rio atmosférico, um corredor estreito onde o vento carrega grandes quantidades de vapor de água, acompanhará a depressão. Quando este ar molhado é levantado pelo relevo, pode descarregar chuvas pesadas em encostas expostas. Forecasters estimam a força do corredor de umidade, em seguida, a quantidade de chuva e o risco de inundação separadamente: o terreno e a intensidade horária alteram os efeitos sobre o solo.

El Niño descreve um aquecimento sustentável do Pacífico equatorial e a mudança associada na circulação atmosférica. Em seu boletim de 12 de novembro, o Centro de Previsão do Clima observou que o fenômeno estava aumentando. Ele estimou que a probabilidade de um episódio alto a muito alto excedeu 79% para o período de janeiro a março de 2027. Esta estimativa diz respeito ao estado do Pacífico ao longo de três meses; Não dá a probabilidade de uma inundação na terça-feira em Los Angeles, nem dá acumulação em uma determinada cidade.

A próxima síntese do centro em El Niño está prevista para 10 de Dezembro. Para o episódio do início da semana, é a evolução das previsões locais entre segunda-feira à noite e quarta-feira de manhã e possíveis avisos de inundação que indicarão as áreas mais expostas.

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