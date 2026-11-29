O rendimento disponível real aumentou 0,5% em outubro, de acordo com o Bureau of Economic Analysis. As despesas aumentam 0,3 por cento em dólares atuais, mas permanecem quase inalteradas após ajustes de preços.

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O rendimento disponível das famílias dos EUA aumentou 0,5% em outubro após o ajuste para a inflação. O consumo real diminuiu ligeiramente em menos de 0,1%. Os números publicados em 25 de Novembro pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) revelam uma inversão de rendimentos após a queda de Setembro, sem uma retoma das compras de volume.

Aumento da despesa em dólares, não em volume

A renda disponível, calculada após impostos correntes, aumentou 0,8% em dólares atuais. Os gastos com o consumidor aumentaram 0,3 por cento, ou seja, $63,8 bilhões por ano. Deste montante, 52,1 mil milhões são serviços e 11,8 mil milhões são bens. Os aumentos de preços no consumidor, medidos pelo BEA, também atingiram 0,3% por mês.

Após a correção de preços, o BEA observou um declínio de US $ 5,8 bilhões em taxas anualizadas para os gastos com o consumidor. É baixo o suficiente para arredondar até 0,0% na tabela mensal. Em Setembro, os valores revistos indicam uma diminuição de 0,2% do rendimento disponível real e um aumento de 0,1% do consumo real.

Salários, dividendos e reembolsos de prémios

A remuneração dos empregados privados contribuiu para o aumento da renda em outubro. O BEA assinala igualmente um aumento dos dividendos e dos benefícios públicos, que foram parcialmente apoiados por reembolsos únicos de prémios relacionados com a Medicare. A taxa de poupança familiar foi de 4,1% do rendimento disponível.

Preços no consumidor subir 3,8% ano após ano

O índice de preços das despesas no consumidor, ou ECP, aumentou 0,3% em Outubro, contra 0,5% em Setembro. Sem alimentos e energia, seu aumento mensal permaneceu em 0,3%. Ao longo de um ano, os preços medidos pelo PCE aumentaram 3,8% e 3,3%, excluindo alimentos e energia. O BEA publicará os números de novembro em 23 de dezembro.

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