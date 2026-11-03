Kherson: Ataques retomam após trégua

Em Kherson, as autoridades ucranianas reportam novos ataques após a trégua local de Olechky. O Ministério Público anunciou sete feridos em vários incidentes em 2 de novembro. As evacuações ajudaram a resgatar centenas de pessoas. As acusações de movimentos militares durante esta pausa permanecem contestadas por vários funcionários envolvidos.

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As autoridades ucranianas relataram novos ataques russos em Kherson na segunda-feira, 2 de novembro de 2026, após o fim da trégua humanitária local em Olechky. O Ministério Público regional registou sete feridos em vários incidentes, num relatório que terminou às 17H30. Esta pausa limitada permitiu evacuações e entrega de ajuda.

Sete feridos no relatório da acusação

Segundo o Ministério Público regional, citado por Ukrinform em 2 de novembro, cinco moradores de Kherson e um residente de Oleksandrivka foram feridos por drones. Outro civil sofreu uma lesão repentina durante a detonação de um dispositivo explosivo. Estas sete pessoas não são, portanto, o resultado de uma única greve. A acusação anunciou investigações sobre possíveis crimes de guerra.

Uma instalação médica no centro de Kherson também foi afetada. Yaroslav Chanko, chefe da administração militar municipal, localizou o ataque do drone em cerca de 0740 horas. De acordo com suas declarações relatadas por Ukrinform em 2 de novembro, várias salas, janelas e portas interiores foram danificadas. Nenhum ferimento foi relatado no seu primeiro relatório sobre o edifício.

Na manhã de 3 de novembro, Ukrinform relatou outro relatório do governador Oleksandr Prokudine: sete pessoas haviam sido feridas na área durante as 24 horas anteriores. Este número não é adicionado ao registro do Ministério Público anunciado no dia anterior.

Uma trégua local concluída em 1 de novembro

Em 1 de novembro, a administração regional de Kherson anunciou o fim do cessar-fogo temporário às 2259 horas. A pausa dizia respeito à missão humanitária de Olechky. Não constituiu uma paralisação de lutas em toda a frente ucraniana.

De acordo com a cronologia relatada por Ukrainska Pravda em 2 de novembro, a trégua tinha começado em 27 de outubro às 3:00 horas da hora de Kiev. Olechky está na margem esquerda do Dnieper, sob ocupação russa. Kherson, localizado no outro banco, permanece sob controle ucraniano.

Reuters relatou em 2 de novembro que cerca de 800 pessoas haviam sido evacuadas de Olechky, de acordo com Melania Trump. Os residentes juntaram-se à Ucrânia pela Rússia e Bielorrússia. No entanto, o mediador ucraniano Dmytro Lubinets não especificou a distribuição dos evacuados entre os territórios controlados por Kiev e Moscou. Por conseguinte, este número não deve ser apresentado como o número de regressos ao território ucraniano.

Encargos militares contestados

Segundo Reuters, em 2 de novembro, o pessoal ucraniano acusou o exército russo de reforçar as suas posições durante o intervalo. Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que não tinha informações precisas sobre esses movimentos. Ele assumiu que a Ucrânia também tinha reorganizado suas posições.

Em uma conferência de imprensa relatada por Ucranianaska Pravda em 2 de novembro, Dmytro Loubinets trouxe uma importante reserva. Segundo ele, veículos russos mostrados em algumas imagens foram usados para desminagem sob supervisão ucraniana. Declarou que os compromissos tinham sido cumpridos. Estas declarações contraditórias não permitem uma avaliação independente dos movimentos militares durante a trégua.

Reuters também informou em 2 de novembro que os mediadores ucraniano e russo queriam solicitar Melania Trump para novas operações humanitárias. Este desejo de cooperação não vale a pena anunciar um novo cessar-fogo.

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