Florida: voto Land coloca orçamentos locais em jogo

Florida vota sobre um aumento da isenção de terra das residências principais. O projeto exclui as taxas escolares e continua sujeito a votação. Miami-Dade antecipa receitas reduzidas para os seus serviços locais. A poupança dependerá da habitação, das taxas e das decisões orçamentais tomadas após a eventual adopção do texto.

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Em 3 de novembro de 2026, os eleitores da Flórida votaram na Emenda 3, que aumentaria a isenção das residências principais. Em Miami-Dade, as autoridades antecipam uma diminuição significativa nas receitas de serviços locais. O texto continua sujeito à votação: não suprime automaticamente qualquer imposto sobre a propriedade.

De acordo com a Hillsborough County Perceptor, consultada em 3 de novembro, a proposta deve obter pelo menos 60% do voto estadual. A sua eventual adopção não teria qualquer efeito sobre os impostos devidos até 2026. O primeiro prazo seria 1 de janeiro de 2027.

Uma isenção alargada, excluindo as taxas escolares

A cédula oficial de Miami-Dade para as eleições de 3 de novembro forneceu uma isenção de $150.000 em 2027 e $250.000 em 2028 para taxas não escolares. Esta é uma fração do valor da propriedade isenta de impostos, não um pagamento ao proprietário. Seguir-se-ia a indexação da inflação.

Esta medida aplica-se à habitação elegível para o estatuto de residência principal permanente, conhecida como « casa ». Não se aplica a residências secundárias e habitação alugada.

O boletim também distingue pessoas que não residem na Flórida a partir de 31 de dezembro de 2026. Uma vez elegíveis, beneficiariam da isenção existente e, em seguida, do aumento do seu quinto ano de isenção, dentro dos limites permitidos pela Constituição Federal.

Miami-Dade calcula as consequências orçamentais

Em sua apresentação oficial consultada em 3 de novembro, Miami-Dade County estima que ele receberia $385,8 milhões menos receita de terra de outubro de 2027 e $696,7 milhões de outubro de 2028. Essas projeções implicam a adoção do texto e manutenção das taxas atuais.

O segundo número representa uma diminuição anual após a implementação da isenção de 250.000 dólares. Não acrescenta ao primeiro cálculo uma perda anual. Estas quantias dizem respeito a este condado, não a toda a Flórida.

Os recibos de terras incluem financiamento para bombeiros, bibliotecas, parques, transporte e serviços aos idosos. A perda estimada de lucros não é uma lista de cortes já decididos. O seu efeito sobre os habitantes dependerá de futuras arbitragens orçamentais.

As facturas permaneceriam diferentes dependendo da habitação

O coleccionador Hillsborough salientou que os lucros variam com o valor tributável, isenções e taxas locais. As taxas de valor de propriedade separadas, especialmente para resíduos ou águas pluviais, permaneceriam. Por conseguinte, uma isenção acrescida não suprimiria qualquer factura.

A Resolução do Parlamento CS/HJR 1F prevê igualmente uma redução de 10% para 5% do limite máximo anual para a avaliação de determinados bens que não sejam residências principais, excluindo as propinas escolares. Isto poderia incluir habitação alugada e instalações comerciais. Limita uma avaliação fiscal, não um aumento de qualquer montante reclamado do proprietário.

As Comunidades manterão as decisões a tomar

O sistema parlamentar prevê um procedimento que permite aos condados e municípios alargar ainda mais a isenção das respectivas imposições até ao valor total avaliado. Distritos especiais teriam uma possibilidade comparável, sujeito a um referendo.

O boletim também regula o uso das receitas da terra, ao mesmo tempo que permite que as autoridades locais aprovem outras despesas se a lei estadual não as proibir. Isto não implica uma proibição automática de todos os serviços não enumerados. O resultado das eleições e as decisões subsequentes determinarão o âmbito efectivo da reforma.

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