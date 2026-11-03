Bulgária: A vitória de Iliana Iotova foi oficialmente proclamada

A Comissão Eleitoral Búlgara proclama a vitória de Iliana Iotova e Kiril Valchev na segunda rodada presidencial. Seu conjunto obteve 57,6% dos votos. Já chefe de Estado desde janeiro, Iotova defende um resultado diplomático na Ucrânia e coloca a segurança do Mar Negro entre suas prioridades diplomáticas e de segurança.

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Em 3 de novembro de 2026, a Comissão Central Eleitoral Búlgara proclamou a vitória de Iliana Iotova e Kiril Valchev. O tandem venceu a segunda rodada presidencial em 1 de novembro. Iotova já exerceu a presidência desde janeiro, após a renúncia de Rumen Radev.

Uma vitória agora proclamada

A Decisão n.o 441 da Comissão Eleitoral Central estabelece os resultados finais das eleições. Iotova e Valchev receberam 1.093.852 votos, contra 750.251 para Andrei Gyurov e Georgi Kandev. A opção de não apoiar nenhum candidato totaliza 56080 votos.

O portal oficial da segunda rodada alocou 57,566% e 39,483%, respectivamente, às duas combinações. Essas porcentagens incluem a opção « sem candidato », que representa 2,951% dos votos registrados nesta alocação. A pontuação de Iotova é 57,6%.

A proclamação de 3 de novembro vai além da etapa das estimativas eleitorais e da contagem regional completa publicada no dia anterior. A Comissão declara Iotova eleito Presidente e Valchev eleito Vice-Presidente. Prevê a publicação da sua decisão no Jornal Oficial búlgaro.

Já chefe de estado desde janeiro

Esta vitória não corresponde a uma primeira tomada imediata de funções. De acordo com sua biografia oficial publicada em 23 de janeiro de 2026, Iotova tornou-se chefe de estado naquele dia. O Tribunal Constitucional então encerrou os poderes de Rumen Radev após sua renúncia.

Foi eleita vice-presidente ao lado de Radev em novembro de 2016 e reeleita em 2021. Ex-jornalista pública de televisão, depois trabalhou no Partido Socialista Búlgaro. De 2005 a 2007, serviu também no Parlamento Europeu. A sua trajetória combina assim responsabilidades parlamentares e o exercício das funções presidenciais.

Segurança no Mar Negro no centro das suas posições

Em seu discurso à Assembleia Geral da ONU de 23 de setembro de 2026, publicado pela Presidência, Iotova defendeu um resultado diplomático para a guerra na Ucrânia. Apelou à transferência do conflito para o terreno político e a negociações com garantias.

Também colocou a segurança do Mar Negro entre suas prioridades. O presidente referiu-se a uma iniciativa búlgara para obter um acordo com os países da região e as partes interessadas. O objectivo declarado era proteger a liberdade e a segurança da navegação. Estas orientações inserem-se nas suas posições públicas; Só o resultado das eleições não é um acordo diplomático.

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