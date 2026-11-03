4 novembre 2026
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Bassora: Empresas de petróleo alertam sobre poluição

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Em Basra, o Ministério do Meio Ambiente do Iraque anuncia medidas legais contra empresas petrolíferas internacionais. Uma reunião separada abordou as emissões e as águas industriais. O arquivo também destaca o custo de energia da queima, enquanto novas estações de monitoramento de ar e água também são anunciadas.

Raffinerie à Bassora avec des torchères, photographiée le 14 octobre 2009 ; couverture sur la mise en garde de novembre 2026.
Photo d’archive : une raffinerie de Bassora le 14 octobre 2009. Elle ne montre pas les installations contrôlées en novembre 2026. Photo : J. P. Lawrence / U.S. Army / DVIDS, domaine public. L’utilisation de cette image n’implique aucun soutien du département américain de la Défense à Libnanews. © J. P. Lawrence / U.S. Army / DVIDS — domaine public
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Em Basra, empresas petrolíferas internacionais enfrentam um aviso do Ministério do Meio Ambiente iraquiano. Segundo a Shafaq News, em 2 de novembro de 2026, Sarwa Abdelwahed anunciou medidas legais relacionadas com a poluição de suas atividades.

O ministro falou com o governador Assaad Al-Eidani. Solicita aos operadores que apliquem as mesmas normas ambientais que nos seus países de origem.

O registo não menciona nenhuma empresa internacional em causa. Não menciona uma sentença ou uma sanção numérica. A declaração indica, portanto, uma intenção de agir, sem permitir concluir uma condenação.

Reunião sobre emissões e águas industriais

Num despacho separado de 2 de novembro de 2026, Nina relatou uma reunião com Bassem Abdelkarim, diretor-gerente da Basra Oil Company. O comércio centrou-se nas emissões gasosas e na água associada à extracção. Os efeitos ambientais das atividades petrolíferas também foram incluídos no programa.

Sarwa Abdelwahed pediu maior coordenação entre seu ministério e a empresa. O director afirmou estar disposto a cooperar e a cumprir as normas existentes. No entanto, este compromisso geral não detalha o trabalho corretivo, custo ou cronograma.

Flamengo, uma questão energética nacional

O relatório de 2026 do Banco Mundial sobre o fogo fornece iluminação nacional. O Iraque queimou 24 mil milhões de metros cúbicos de gás em 2025. Este volume representou quatro vezes as suas importações de gás no mesmo ano, estimadas em seis mil milhões de metros cúbicos.

Estes dados descrevem um recurso perdido. Não medem a exposição dos habitantes de Bassora aos poluentes. O Banco Mundial destaca as barreiras regulatórias, financeiras e de infraestrutura à recuperação do gás. Sua coleta e processamento poderiam aumentar o suprimento de energia.

Segundo a Shafaq News, as autoridades locais também aprovaram o fornecimento de estações de monitoramento de ar e água. O anúncio não é válido para confirmação do seu envio.

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