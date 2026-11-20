Dominique de Villepin anunciou sua candidatura sexta-feira em Paris, dois dias após a apresentação do primeiro livreto de Édouard Philippe. Quanto ao défice, os dois antigos Primeiros-Ministros têm objectivos distintos e não dependem das mesmas regras orçamentais. À esquerda, Marine Tondelier abriu a discussão em torno de Jean-Luc Mélenchon, mas duas consultas ainda estão agendadas para dezembro. Dois registros de pesquisa ajudam a identificar o que foi medido antes desses anúncios.

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Dominique de Villepin declarou sua candidatura para as eleições presidenciais de 2027 sexta-feira, 20 de novembro, em Paris. Dois dias antes, Édouard Philippe tinha preparado suas propostas em um primeiro folheto. À esquerda, a abertura do Marine Tondelier a uma coligação em torno de Jean-Luc Mélenchon ainda tem de ser submetida aos ativistas. A semana de 14 a 20 de novembro, portanto, especificou opções de programa e linhas de negociação, mas não a lista de aplicações ou alianças.

Dominique de Villepin acrescentou uma terceira candidatura de Matignon aos de Édouard Philippe e Gabriel Attal quando se declarou na Maison de l’Amérique Latine. O site de seu movimento, La France Humaniste, confirma sua decisão e publica um projeto em 258 propostas. O novo facto não é que o antigo Primeiro-Ministro tenha começado a defender ideias. É porque ele agora usa-los em seu nome na campanha, enquanto vários de seus concorrentes ainda estão à procura da fórmula rali que lhes permitiria correr na primeira rodada.

Presidente 2027: duas formas de enquadrar o orçamento

Villepin quer incorporar um caminho de déficit de cinco anos em uma lei orgânica. Os orçamentos anuais devem respeitá-lo. No entanto, o seu projecto prevê uma derrogação à maioria dos três quintos. Estabelece o défice em 2,9% do PIB em 2031 e assume um pressuposto de crescimento de 0,8% nos primeiros anos. Estes são os números do programa, não uma projeção independente. O texto propõe igualmente o restabelecimento de um imposto sobre a riqueza próximo da escala de 2016 e a reforma das propriedades, com uma isenção de até 1 milhão de euros em linha directa e um imposto mais progressivo além.

Philippe escolheria outro instrumento. No primeiro volume do seu programa, apresentado em 18 de Novembro, propõe incluir uma regra orçamental na Constituição por referendo. Visa um défice inferior a 2,5% do PIB no final do quinquénio sem criar um novo imposto. Sua equipe focou metade do esforço em gastos sociais, um quarto em governo e comunidades e um quarto em crescimento e emprego. Esta última posição não constitui uma poupança já adquirida: depende da actividade que o programa espera gerar.

O ponto de partida é mensurável. O défice do sector público administrativo foi de 5,1% do PIB em 2025, de acordo com as contas do INSEE publicadas em Maio. Ambos os candidatos prometem reduzi-lo, mas eles não propõem os mesmos recursos ou regras para alcançá-lo. A escolha de uma lei orgânica ou revisão constitucional também altera o procedimento: a votação presidencial não faria automaticamente nenhuma das duas regras aplicáveis.

A comparação também está incluída nas despesas. Philippe propõe aumentar gradualmente a idade de aposentadoria para 65 anos e o período de contribuição para 45 anos. Manteria as partidas antecipadas, especialmente para longas carreiras. No outro fim de vida, ele quer criar um subsídio do primeiro filho, até 350 euros mensais para as famílias mais modestas e degressivas com renda. Este montante não é, portanto, um pacote uniforme. A primeira publicação de uma brochura completa constitui um quadro comum para estas medidas; Não faz da reforma das pensões um anúncio inteiramente novo em 18 de Novembro.

À esquerda, duas consultas antes de qualquer decisão

Em 18 de novembro, a Marine Tondelier propôs considerar uma coalizão em torno de Jean-Luc Mélenchon. Ela fez perguntas específicas: que programa conjunto, que mecanismo de campanha, que composição do governo e que acordo a legislatura tinha? Ela não anunciou que os Verdes estavam desistindo de sua própria nomeação. A decisão interna deverá ainda ser consultada de 10 a 13 de Dezembro. Enquanto isso, Yannick Jadot anunciou em 19 de novembro que ele estava deixando o movimento. É uma partida anunciada por um gerente, não o resultado de uma votação dos membros.

Em nota publicada em 19 de novembro, Clémentine Autain defendeu pessoalmente uma chamada para votar em Mélenchon. Em particular, apelou a um compromisso programático, ao respeito do pluralismo e ao acordo sobre os círculos eleitorais legislativos. Seu movimento, L Sua decisão não está ligada ao calendário ecológico. Mesmo que as duas formações tivessem o mesmo nome, seu voto sozinho não resolveria a distribuição de papéis de nomeação ou desacordos de programas.

No centro, Gabriel Attal mencionou na quinta-feira 19 de novembro uma coalizão primária ou uma coalizão para evitar a dispersão das candidaturas. Nada nesta declaração estabelece um órgão eleitoral, uma data ou o perímetro de uma votação comum. A aplicação Villepin e a brochura Philippe tornam o debate mais concreto: uma possível aproximação deveria também abranger as propostas que cada um concordaria em alterar.

Que pesquisas medem antes do anúncio de Villepin

Dois avisos arquivados no Conselho de Pesquisa são utilizados para verificar os cenários. Elabe entrevistou online de 12 a 13 de novembro 1.500 adultos da França metropolitana, incluindo 1.391 registrados. A amostra é construída por quotas. Nas duas configurações que incluem Villepin e Marine Le Pen, o primeiro fica 2,5% com Philippe na lista e 3% com Attal em vez de Philippe. A caneta é de 33% em ambas as configurações. As bases expressas são 1.050 e 1.028 pessoas, respectivamente. O aviso indica uma margem de erro entre 1,1 e 3,5 pontos, dependendo do resultado e da força útil.

YouGov entrevistou online de 12 a 17 de novembro um painel ponderado de 1.030 adultos na França, dos quais 952 estavam registrados. Em seu cenário, incluindo Philippe, Attal, Villepin, David Lisnard e Teddy Riner, entre os eleitores decididos, Villepin está em 2%, Le Pen em 32% e Mélenchon em 17%. A base ponderada é de 661 pessoas (722 antes da ponderação). O folheto informativo apresenta margens de 1,4 a 3,1 pontos para os resultados globais e margens mais amplas numa base reduzida. As listas de nomes e métodos diferem. A diferença entre 2% e 2,5% não indica aumento ou diminuição. Acima de tudo, os dois campos precedem a declaração de 20 de novembro: nenhum mede seu efeito.

O próximo teste: acordos e funcionários eleitos

A primeira rodada está prevista para 18 de abril de 2027, a segunda em 2 de maio, com votação no dia anterior em alguns territórios. Para ser incluído na cédula, um candidato deve obter pelo menos 500 candidaturas elegíveis. Devem provir de pelo menos 30 departamentos ou comunidades ultramarinas, sem mais de um décimo dos signatários provenientes de um único território. O Conselho Constitucional elabora a lista oficial. Uma promessa de patrocínio anunciada em novembro não é válida.

O Congresso dos Prefeitos, de 24 a 26 de novembro, em Paris, oferece o próximo encontro nacional com representantes eleitos locais. O seu programa inclui financiamento e margem de manobra para os municípios: não será uma votação de patrocínio nem uma votação primária. Em Dezembro, as consultas dos Verdes e dos Verdes darão um primeiro resultado verificável à esquerda. Nesta fase, estes prazos são mais precisos do que os contornos da coligação.

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