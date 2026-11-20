Na Cisjordânia ocupada, antigos oficiais do exército israelense e da inteligência se juntam a voluntários que acompanham agricultores palestinos. Um relatório deHaaretzconta o que aconteceu em outubro em Duma, perto de Nablus: uma reunião interrompida e dois militantes israelenses presos. O vídeo publicado em 19 de novembro pelo jornal relembra o papel desses anciãos do exército, Shin Bet e Mossad.
Assista ao vídeo original de Haaretz em X.
Em Duma, apanhar não acaba
Em seu relatório de 6 de novembro, o jornalista Noa Limone segue um grupo que veio ajudar com a colheita. Em Burin, onde ele pretendia trabalhar primeiro, o acesso à aldeia foi fechado. Em Duma, uma família concorda em ir ao seu olival com os voluntários. A presença do grupo permite que ele comece a colher, mas a coleta pára após a chegada dos colonos, de acordo com a história deHaaretzApenas azeitonas de algumas árvores poderiam ser colhidas naquele dia, no enredo onde o jornalista estava.
O jornal relata que a polícia israelense está chamando duas escoltas, incluindo o general aposentado Joel Feldschuh. O jornal afirma que são divulgados no mesmo dia sob condições. A prisão deles não vale uma sentença. O vídeo anunciado em 19 de novembro, creditado porHaaretzem Noa Limone e Tal Elkayam, não estabelecer que uma saída nova ocorreu naquele dia.
Anciãos do Exército, mas não uma missão militar
O relatório atribuiu a iniciativa a Eyal Ben-Reuven, ex-general do exército israelita. Conta de acordo comHaaretzAntigos oficiais, bem como antigos altos funcionários de Shin Bet, responsável pela segurança interna, e Mossad, serviço de inteligência estrangeira. Essas rotas descrevem a composição do grupo, não a lista de pessoas presentes em Duma naquele dia. Os participantes não são enviados pelas instituições onde serviram.
Estes antigos líderes juntam-se a activistas já presentes nas comunidades palestinianas. Ben-Reuven explica no relatório que pretende ajudar os agricultores, apoiar voluntários de longa data e tornar a situação em Israel mais visível. O prestígio que alguns derivam de suas funções anteriores ajudou a chamar a atenção para o inquérito de Feldschuh. No campo, não era suficiente permitir que a família completasse sua colheita.
Voluntários não podem garantir acesso à terra
O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) identificou 410 ataques de colonos relacionados com a colheita de azeitonas entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembroesetembro e 9 de Novembro na Cisjordânia. No seu relatório de 13 de Novembro, identificou também cancelamentos e adiamentos do acesso às terras agrícolas, bem como dias de recolha limitados. A ajuda dos parceiros humanitários está atingindo apenas um número limitado de agricultores na maioria das localidades, embora esses parceiros forneçam equipamentos ou acompanhem colhedores.
O exército israelense alegou em 27 de outubro que a grande maioria das reuniões coordenadas que protegia foram conduzidas sem incidentes incomuns. Esta declaração dizia respeito a estas operações, nem a todas as parcelas às quais os agricultores procuravam acesso. Ela não respondeu especificamente ao caso de Duma. O que descreveHaaretza diferença é que ser capaz de começar a escolher com voluntários não significa ser capaz de ficar, ou voltar no dia seguinte.
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