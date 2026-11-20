Na Ópera de Damasco, a Orquestra de Arte Síria, o coro de Atr e a cantora Nirmin Chawki retomaram as canções de Fairuz na quinta-feira, 19 de novembro. A noite, organizada por ocasião de seu aniversário, deu lugar às vozes das crianças. Fairouz foi o destinatário do tributo, não o intérprete do concerto.
Uma abertura dedicada a Damasco
Nirmin Chawki abriu a noite com Ham ya dha al-saïfUma canção endereçada a Damasco. O conjunto então alternava peças de caráter diferente. O programa passou por muachah andaluzia Lama bada yatathanna, então por canções associadas com Fairouz como Natarouna ktir e Fi qahwa aal-mafraqA primeira canção referia-se diretamente à cidade recebendo o concerto; a seguir também fez canções de palco e airs se familiarizar fora do teatro.
O chefe Hussein al-Qaddour dirigiu a Orquestra de Arte Síria e o coro Atr. Ele disse à agência pública síria que a seleção deveria representar vários períodos do repertório, mantendo seu caráter melódico em uma leitura orquestral. O Ministério da Cultura sírio patrocinou a noite, organizada pela JME. Este dispositivo reuniu assim um solista, uma orquestra e vários conjuntos de vozes, não uma nova representação de Fairouz.
As crianças tinham a sua própria sequência
As crianças cantavam Tiri ya tayyara e Qamra ya qamraSua intervenção não se limitou a um acompanhamento do solista: era uma sequência do programa, distinta das passagens coral e orquestral. Os relatórios dão nomes diferentes para o grupo de crianças. Concordam com a sua participação, sem permitir a retenção de um pessoal específico.
Essa escolha mudou a forma como o repertório foi ouvido. Músicas que o público conhecia por uma voz solo foram distribuídas entre a orquestra, um coro e artistas mais jovens. O programa não cobriu toda a carreira do cantor; Ele reuniu canções de infância, ar mais íntimo e um tributo à cidade. Não há elemento para ver o anúncio de um retorno de Fairouz no palco.
Da cena Damascene para o registro
A ligação com Damasco não data deste concerto. A Biblioteca Nacional de França preserva gravações publicadas em 1962 sob o título Festival Internacional de DamascoFairouz apareceu na canção, acompanhado pela orquestra e coros. O catálogo fornece a data de publicação e os intérpretes; não fornece, por si só, a data exacta de cada prestação registada.
A jornada do artista publicada por sua gravadora também menciona uma performance na Feira Internacional de Damasco em 1963. Ambos os marcadores lançam luz sobre a relação entre a cena Damascena e o repertório que circulou no disco. Em novembro de 2026, já não era a mesma distribuição: a noite da Ópera retomou esses laços através do trabalho de artistas sírios e da participação de um coro infantil.
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