O Banco Central Europeu tenciona verificar a confiança dos bancos nos prestadores de serviços de nuvem. As suas prioridades para 2027-2029 distinguem entre a supervisão das instituições e a dos prestadores críticos. O regulamento DORA exige que as entidades financeiras mantenham um registo dos seus contratos de serviços digitais.

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O Banco Central Europeu analisará a dependência dos bancos em relação aos prestadores de serviços de nuvem. Suas prioridades de supervisão para 2027–29, publicadas em 19 de novembro, incluem uma revisão direcionada dessas dependências e a continuação das inspeções sobre a gestão do provedor. O controle é sobre a capacidade dos bancos para manter ou restaurar funções críticas se um fornecedor não pode mais fornecê-las.

O que o BCE quer verificar nos bancos

A revista se concentrará no papel dos provedores nas funções críticas e na capacidade das instituições de responder às interrupções e, em seguida, retomar suas atividades. Um incidente com um fornecedor pode envolver vários bancos de cada vez. A questão para o supervisor, portanto, não é apenas se o banco celebrou um contrato, mas o que pode fazer se o serviço em que pretende deixar de estar disponível.

O programa prevê igualmente alargar a campanha de inspecção sobre os riscos dos fornecedores. Não anuncia um incidente em curso nem a rescisão de um contrato. A revisão das dependências está incluída no trabalho planejado, não na lista de resultados já estabelecidos para cada banco.

Do contrato ao registo europeu

O Regulamento DORA Europeu, aplicável desde janeiro de 2025, exige que as entidades financeiras em causa mantenham um registo dos seus contratos para serviços digitais prestados por terceiros. Este registo também abrange serviços que não suportam directamente uma função crítica. No entanto, nem todos os prestadores registados são identificados como críticos a nível da UE.

A Autoridade Bancária Europeia, a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma e a Autoridade dos Mercados Financeiros utilizam estas informações, em especial para determinar quais as dependências que excedem uma única empresa. A sua avaliação tem em conta o número e a importância das entidades em causa, a natureza das funções apoiadas e a dificuldade em substituir o fornecedor. Publicaram uma primeira lista comum de prestadores de serviços críticos em novembro de 2025.

O fornecedor é supervisionado, o banco continua responsável

O controlo não está no mesmo nível. Para um fornecedor designado e crítico, uma autoridade europeia líder pode rever a sua gestão de riscos e formular-lhe recomendações. O BCE declara que informará os bancos em causa dos riscos identificados nestas recomendações, de modo a tê-los em conta na sua própria gestão dos prestadores. Esta supervisão europeia do fornecedor não dispensa o banco das suas obrigações.

Esta distinção conta quando vários estabelecimentos dependem do mesmo serviço. O controlo do prestador implica um risco comum, ao passo que cada banco deve poder assegurar a continuidade das suas próprias funções. A revisão publicada não estabelece um novo rácio de capital: centra-se na continuidade dos serviços, independentemente do nível de capital anunciado no balanço prudencial.

Arquivo: sede do BCE vista da Ponte Honsel em Frankfurt, 13 de junho de 2021.Gerda Arendt / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Toda a foto redimensionada e vestida; sob a mesma licença.

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