Dominique de Villepin declarou-se candidato à eleição presidencial francesa de 2027. A França humanista confirma a sua entrada no campo. O seu projecto propõe alterar o financiamento da protecção social e reforçar o papel dos sindicatos. Os patrocínios continuam a ser montados antes da publicação da lista oficial.

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Dominique de Villepin entrou na campanha presidencial de 2027. A França humanista, o movimento que fundou, anunciou sua candidatura na sexta-feira 20 de novembro. O seu projecto propõe transferir parte do financiamento da protecção social para a CSG e alargar as competências dos parceiros sociais. Ele ainda tem que reunir os patrocínios necessários.

O local de La France humaniste agora exibe a candidatura do ex-primeiro-ministro e apela aos representantes eleitos para o patrocinarem. Dominique de Villepin liderou o governo de 2005 a 2007, sob Jacques Chirac. Ele já havia ocupado o Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde havia liderado a oposição francesa à intervenção no Iraque em 2003.

O que suas propostas salariais dizem

O pedido baseia-se em textos publicados pelo movimento sob o título « Projet France 2027 ». A sua componente económica propõe transferir mais de 200 mil milhões de euros de contribuições para a contribuição social generalizada. O documento antecipa um ganho médio de 200 euros líquidos por mês para os funcionários. Este número é uma estimativa da campanha, não um ganho garantido para cada domicílio. O efeito dependerá, nomeadamente, da repartição do financiamento entre as receitas e das regras que o legislador manteria.

A vertente social propõe que os parceiros sociais sejam incumbidos da actualização anual do Smic e que lhes seja atribuído um papel na preparação de grandes reformas. Também pretende reservar para os empregados um terço dos lugares dos conselhos de administração ou de supervisão de pelo menos 1.000 funcionários. Os dois textos tratam, por conseguinte, tanto da forma de financiar a protecção social como dos que decidem sobre certas regras laborais. São propostas escritas do movimento, não medidas que entraram em vigor.

O filtro de patrocínio 500

O anúncio lança a campanha política, mas não garante um lugar na votação. A Lei prevê pelo menos 500 apresentações eleitas elegíveis, com assinaturas de, pelo menos, 30 departamentos ou comunidades ultramarinos e não mais de um décimo dos signatários do mesmo território. Por conseguinte, uma promessa de apoio não conta como apresentação recebida e validada. Cabe ao Conselho Constitucional elaborar a lista oficial dos candidatos.

Arquivo de fotos: Dominique de Villepin, então Ministro das Relações Exteriores, imagem divulgada em 2004, independentemente do anúncio de 20 de novembro de 2026. José Cruz / Agência Brasil, via Wikimedia Commons,CC BY 3.0 BRToda a foto redimensionada e vestida pela Libnanews.

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