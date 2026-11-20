As autoridades iraquianas anunciam a abertura do comando conjunto de Jurf al-Sakhar e o início da reafectação das forças de segurança. A polícia federal é responsável pelo dispositivo. Esta etapa confirma o estabelecimento da sede, mas não demonstra o controle de toda a área ou retirada total. Os Kataëb Hezbollah permanecem no centro do caso. Os anúncios da conferência de imprensa sobre o acesso civil não provam o regresso dos habitantes.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

As autoridades iraquianas anunciaram sexta-feira, 20 de novembro, a abertura do comando conjunto de Jurf al-Sakhar, ao sul de Bagdá, e o início da realocação das forças de segurança. A polícia federal está a gerir o novo sistema. O anúncio confirma a abertura do comando, mas não significa que as autoridades já controlem toda a área.

O general Ahmed Hatem Hamid, nomeado chefe de comando, anunciou sua abertura em uma coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, na província de Babil. O general Saad Maan, responsável pela comunicação dos serviços de segurança iraquianos, confirmou a abertura e indicou que a substituição das unidades começaria durante o dia. Um correspondente da agência pública iraquiana informou então que forças conjuntas haviam começado a entrar na área, também conhecido como Jurf al-Nasr.

No Jurf al- Sakhar, o comando abre antes do fim da reafectação

Estes são dois passos distintos. A sede pode assumir a coordenação dos serviços antes de todas as alterações no terreno terem ocorrido. Na quinta-feira, o porta-voz do Comandante-em-Chefe anunciou um sistema de unidades de mobilização militar, federal e popular. Na sexta-feira, as autoridades confirmaram que a polícia federal assumiria a liderança. Não anunciaram que a reafectação estava completa.

A abertura reflete uma decisão tomada pelo governo Ali al-Zaidi após dias de tensão com o Kataeb Hezbollah. O grupo armado iraquiano, apoiado pelo Irão, está estabelecido há anos nesta parte da província de Babil. O governo tinha anunciado uma ordem para entrar nas forças e depois a criação do comando. O relatório de entrada de campo na sexta-feira é novo para estes anúncios. Não permite concluir uma retirada completa do Kataëb Hezbollah ou assimilar o desarmamento.

A reorganização das forças não resolve a situação dos habitantes

A reorganização baseia-se em investigações iraquianas sobre suspeitas de contrabando de petróleo. Kataeb Hezbollah negou qualquer envolvimento. Nenhum dos pontos apresentados nesta sexta-feira sobre a abertura do comando constitui uma conclusão desta investigação.

A conferência de imprensa também se referiu ao subsequente acesso às estradas civis. Este anúncio não é uma reabertura geral nem prova do regresso dos habitantes deslocados. Os próximos passos a serem verificados são o exercício efetivo das responsabilidades de comando no campo e a implementação de decisões sobre o movimento de civis.

O Tigre em Bagdá em 31 de julho de 2016. Vista da capital iraquiana: não mostra Jurf al-Sakhar ou a realocação de 20 de novembro de 2026. Dominique A. Pineiro / Departamento de Defesa dos Estados Unidos.Aviso fotográfico.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews