As autoridades iraquianas anunciaram sexta-feira, 20 de novembro, a abertura do comando conjunto de Jurf al-Sakhar, ao sul de Bagdá, e o início da realocação das forças de segurança. A polícia federal está a gerir o novo sistema. O anúncio confirma a abertura do comando, mas não significa que as autoridades já controlem toda a área.
O general Ahmed Hatem Hamid, nomeado chefe de comando, anunciou sua abertura em uma coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, na província de Babil. O general Saad Maan, responsável pela comunicação dos serviços de segurança iraquianos, confirmou a abertura e indicou que a substituição das unidades começaria durante o dia. Um correspondente da agência pública iraquiana informou então que forças conjuntas haviam começado a entrar na área, também conhecido como Jurf al-Nasr.
No Jurf al- Sakhar, o comando abre antes do fim da reafectação
Estes são dois passos distintos. A sede pode assumir a coordenação dos serviços antes de todas as alterações no terreno terem ocorrido. Na quinta-feira, o porta-voz do Comandante-em-Chefe anunciou um sistema de unidades de mobilização militar, federal e popular. Na sexta-feira, as autoridades confirmaram que a polícia federal assumiria a liderança. Não anunciaram que a reafectação estava completa.
A abertura reflete uma decisão tomada pelo governo Ali al-Zaidi após dias de tensão com o Kataeb Hezbollah. O grupo armado iraquiano, apoiado pelo Irão, está estabelecido há anos nesta parte da província de Babil. O governo tinha anunciado uma ordem para entrar nas forças e depois a criação do comando. O relatório de entrada de campo na sexta-feira é novo para estes anúncios. Não permite concluir uma retirada completa do Kataëb Hezbollah ou assimilar o desarmamento.
A reorganização das forças não resolve a situação dos habitantes
A reorganização baseia-se em investigações iraquianas sobre suspeitas de contrabando de petróleo. Kataeb Hezbollah negou qualquer envolvimento. Nenhum dos pontos apresentados nesta sexta-feira sobre a abertura do comando constitui uma conclusão desta investigação.
A conferência de imprensa também se referiu ao subsequente acesso às estradas civis. Este anúncio não é uma reabertura geral nem prova do regresso dos habitantes deslocados. Os próximos passos a serem verificados são o exercício efetivo das responsabilidades de comando no campo e a implementação de decisões sobre o movimento de civis.
O Tigre em Bagdá em 31 de julho de 2016. Vista da capital iraquiana: não mostra Jurf al-Sakhar ou a realocação de 20 de novembro de 2026. Dominique A. Pineiro / Departamento de Defesa dos Estados Unidos.Aviso fotográfico.
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