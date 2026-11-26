A lei distingue uma disputa no caisse de uma manipulação da concorrência. É isto que a Direcção da Protecção dos Consumidores e a Autoridade da Concorrência podem fazer.

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Joseph Aoun pediu à Autorité nationale de la concorrence para lutar contra monopólios e manipulação de preços durante uma reunião com seu presidente, a juíza Roula Akoum, e seus membros. Contudo, um aumento dos preços não é suficiente para estabelecer um acordo. A legislação libanesa confere à Autoridade e à defesa do consumidor dois papéis distintos.

O mesmo preço nem sempre é um preço acordado

A Lei n.° 281, de 15 de Março de 2022, proíbe, nomeadamente, os acordos entre concorrentes destinados a fixar artificialmente preços, partilhar um mercado ou coordenar as suas propostas num concurso. Por si só, taxas próximas não provam um acordo. Os comerciantes que compram o mesmo produto em moeda estrangeira e suportam os mesmos custos de frete podem repercutir um aumento ao mesmo tempo. Por outro lado, uma troca de instruções de preços ou uma distribuição acordada de fornecedores constituiria outro objecto do inquérito.

Uma margem elevada não é a única diferença entre os custos de venda a retalho e os custos fora de serviço. Transporte, armazenagem, impostos e volumes devem ser comunicados no mesmo produto e na mesma data. Mesmo que uma margem permaneça elevada após esta comparação, a questão da concorrência é se a prática ilícita impede outros vendedores de entrar no mercado ou contestar esse preço.

Dois canais de comunicação

Um preço apresentado de forma diferente do preço facturado ou uma promoção cujas condições não sejam satisfeitas é essencialmente uma denúncia do consumidor. O Ministério da Economia e Comércio publica 1739 e um formulário de reclamação. O bilhete, uma foto do preço, data e endereço dar um ponto de partida preciso para o cheque.

Para uma prática susceptível de distorcer o mercado, o artigo 36.o da Lei prevê que o conselho de administração do Órgão de Fiscalização pode dar início a um processo ex officio e receber recursos de instituições, associações de consumidores registadas e empresas, entre outras. Pode também considerar uma queixa de uma pessoa que tenha o direito e o interesse de agir. O procedimento de consulta e exame é regido por um decreto. Este remédio não é, portanto, simplesmente a transmissão de um bilhete em dinheiro para o centro de chamadas do departamento.

Se uma infracção for verificada no final do processo, a lei permite, nomeadamente, ordenar a cessação da prática ou, sob condições, adoptar medidas de protecção. A Autoridade pode igualmente emitir um parecer sobre preços ou tarifas regulamentados no âmbito das suas competências. A reunião de Baabda não anunciou um ficheiro aberto contra um sector específico nem uma nova tarifa aplicável.

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