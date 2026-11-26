O partido Yashar de Gadi Eisenkot e os democratas de Yair Golan anunciam um acordo de princípio para uma coligação. Com Yisrael Beitue, as três formações têm 36 dos 120 assentos no Knesset. Nenhum governo foi ainda apresentado ao Parlamento e Benjamin Netanyahu permanece no cargo.

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Gadi Eisenkot deu um novo passo na quinta-feira 26 de Novembro nas negociações para formar o próximo governo israelita. Seu partido, Yashar, e os democratas de Yair Golan anunciaram que eles tinham sido ouvidos para assinar um acordo de coalizão. Este anúncio termina dois dias de suspensão das discussões, mas ainda não dá a Eisenkot uma maioria no Knesset.

Da suspensão das conversações ao acordo de princípio

Os democratas haviam interrompido as negociações na terça-feira, enquanto Yashar também discutia com o Likud de Benjamin Netanyahu. Na quinta-feira, ambas as partes anunciaram a retomada das discussões e, em seguida, um acordo de princípio. O seu comunicado conjunto não publica o texto do acordo. Os democratas indicaram separadamente que viram quatro carteiras ministeriais prometidas; Estas funções só serão fornecidas se um governo for efetivamente formado.

O acordo anterior anunciado por Yashar data de terça-feira e diz respeito a Yisrael Beituten, o partido de Avigdor Liberman. Ambos os acordos bilaterais dão agora a Eisenkot parceiros de ambos os lados do centro político. No entanto, não constituem um projecto completo de governo que seja submetido à votação.

Trinta e seis lugares para as três partes que concordaram

De acordo com os resultados finais das eleições de 27 de outubro, Yashar tem 21 assentos, os Oito Democratas e Yisrael Beitué sete. Juntos, estas três formações têm 36 dos 120 assentos Knesset. Juntamente com os doze representantes eleitos da formação Naftali Bennett, haveria 48, 13 menos do que a maioria absoluta. O apoio à nomeação permanece distinto da participação no futuro gabinete.

As reservas sobre a composição da coligação já afetaram as negociações. As duas listas árabes juntas têm 19 representantes eleitos. As duas formações ultra-ortodoxas, Judaísmo Unificado de Torá e Shas, total treze assentos. O seu lugar e as condições para um eventual apoio não estão estabelecidos no acordo anunciado quinta-feira com Yair Golan.

Netanyahu continua a ser o chefe do governo cessante

O Presidente Isaac Herzog instruiu Eisenkot, em 8 de Novembro, a formar um governo. O prazo inicial é até 6 de Dezembro e pode ser prorrogado por 14 dias. O mandato presidencial abre a negociação; Ele não vale a indicação. Uma empresa futura ainda precisa apresentar sua composição e programa ao Knesset e ganhar sua confiança. Benjamin Netanyahu continua a ser o chefe do governo cessante.

Capa: Gadi Eisenkot em Tel Aviv, 16 de agosto de 2016, então Chefe de Estado-Maior (arquivado).Embaixada dos EUA Tel Aviv / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Boxe e vestir Libnanews.

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