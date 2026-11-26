Gadi Eisenkot deu um novo passo na quinta-feira 26 de Novembro nas negociações para formar o próximo governo israelita. Seu partido, Yashar, e os democratas de Yair Golan anunciaram que eles tinham sido ouvidos para assinar um acordo de coalizão. Este anúncio termina dois dias de suspensão das discussões, mas ainda não dá a Eisenkot uma maioria no Knesset.
Da suspensão das conversações ao acordo de princípio
Os democratas haviam interrompido as negociações na terça-feira, enquanto Yashar também discutia com o Likud de Benjamin Netanyahu. Na quinta-feira, ambas as partes anunciaram a retomada das discussões e, em seguida, um acordo de princípio. O seu comunicado conjunto não publica o texto do acordo. Os democratas indicaram separadamente que viram quatro carteiras ministeriais prometidas; Estas funções só serão fornecidas se um governo for efetivamente formado.
O acordo anterior anunciado por Yashar data de terça-feira e diz respeito a Yisrael Beituten, o partido de Avigdor Liberman. Ambos os acordos bilaterais dão agora a Eisenkot parceiros de ambos os lados do centro político. No entanto, não constituem um projecto completo de governo que seja submetido à votação.
Trinta e seis lugares para as três partes que concordaram
De acordo com os resultados finais das eleições de 27 de outubro, Yashar tem 21 assentos, os Oito Democratas e Yisrael Beitué sete. Juntos, estas três formações têm 36 dos 120 assentos Knesset. Juntamente com os doze representantes eleitos da formação Naftali Bennett, haveria 48, 13 menos do que a maioria absoluta. O apoio à nomeação permanece distinto da participação no futuro gabinete.
As reservas sobre a composição da coligação já afetaram as negociações. As duas listas árabes juntas têm 19 representantes eleitos. As duas formações ultra-ortodoxas, Judaísmo Unificado de Torá e Shas, total treze assentos. O seu lugar e as condições para um eventual apoio não estão estabelecidos no acordo anunciado quinta-feira com Yair Golan.
Netanyahu continua a ser o chefe do governo cessante
O Presidente Isaac Herzog instruiu Eisenkot, em 8 de Novembro, a formar um governo. O prazo inicial é até 6 de Dezembro e pode ser prorrogado por 14 dias. O mandato presidencial abre a negociação; Ele não vale a indicação. Uma empresa futura ainda precisa apresentar sua composição e programa ao Knesset e ganhar sua confiança. Benjamin Netanyahu continua a ser o chefe do governo cessante.
Capa: Gadi Eisenkot em Tel Aviv, 16 de agosto de 2016, então Chefe de Estado-Maior (arquivado).Embaixada dos EUA Tel Aviv / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Boxe e vestir Libnanews.
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