Em Borj Qalaouiyah, cerca de 470 alunos frequentam aulas em um prédio inacabado após a destruição de sua escola. Em Zawtar al-Gharbiyé, a escola pública recebe cerca de 74 alunos, contra 304 antes da crise.

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Em Borj Qalaouiyah, cerca de 470 alunos frequentam aulas em um prédio inacabado após a destruição de sua escola. Em Zawtar al-Gharbiyé, a escola pública recebe cerca de 74 alunos, contra 304 antes da crise.

A escola pública Borj Qalaouiyah no distrito de Bint Jbeil retornou de setembro para outro endereço. Seu edifício de três andares foi completamente destruído em maio de 2026, de acordo com uma pesquisa publicada em 25 de novembro pela UNESCO. A equipe retomou os cursos em um prédio próximo que deveria acomodar um jardim de infância e cujo trabalho não foi concluído. Quartos pré-fabricados estão sendo instalados. A organização não especifica o seu número ou a data em que todos serão utilizáveis.

Em Zawtar, cerca de um quarto da força de trabalho pré-crise

Na escola pública Imam Moussa al-Sadr, em Zawtar al-Gharbiyé, também reabriu, danificar laboratórios afetados, a biblioteca e outros espaços de trabalho. A escola tem cerca de 74 alunos, contra 304 antes. Por conseguinte, a mão-de-obra actual representa cerca de 24% do pessoal pré-crise. Ambas as escolas acomodam crianças da aldeia e famílias deslocadas. A avaliação da UNESCO não especifica quantos ex-alunos Zawtar estão matriculados em outro lugar ou permanecem sem uma solução escolar.

Na escola, oficinas para falar sobre guerra

Os estudantes contaram à UNESCO sobre suas noites sem dormir, o barulho dos aviões e o medo de uma nova viagem. Nas escolas acompanhadas, os professores lideram discussões e usam desenho ou outras atividades criativas para dar às crianças várias maneiras de falar sobre o que elas experimentaram. Estas sessões realizam-se num contexto educativo, não substituem cursos perdidos ou, se necessário, acompanhamento especializado.

Um programa nacional de recuperação separado

Em todo o Líbano, a Education Cant Wait anunciou em 20 de novembro um programa de 13 milhões de dólares trienal liderado por Ana Aqra e o Comitê Internacional de Resgate. O programa visa cerca de 59.000 crianças, incluindo actividades correctivas, assistência aos transportes e trabalho de desenvolvimento em 50 escolas públicas. Estes valores são objectivos, não um balanço de reinscrições ou projectos concluídos. O perfil público não nomeia Borj Qalaouiyah ou Zawtar al-Gharbiye entre as escolas a serem construídas.

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