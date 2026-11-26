Após uma visita de instalação em 25 de novembro, Kim Jong-un chamou para fortalecer o arsenal norte-coreano. Pyongyang não anunciou nenhum calendário para implantação ou retomada de conversações.

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Kim Jong-un inspeccionou na quarta-feira 25 de novembro instalações relacionadas com o programa nuclear militar norte-coreano e apelou para o fortalecimento do arsenal do país. Pyongyang tornou a visita pública na quinta-feira. Deslocamento confirma a prioridade da liderança para este programa; Não é acompanhado por um calendário de reafectação ou anúncio de conversações com Washington.

Pyongyang alega que aumentou a capacidade

De acordo com o relatório oficial, Kim reviu o trabalho realizado em 2026 no âmbito das orientações do Partido Trabalhista. Ele disse que as capacidades de produção estavam aumentando e pediu um papel ampliado para as chamadas armas nucleares táticas. Ele novamente apresentou a Coreia do Sul como um Estado hostil e invocou as ameaças que ela atribui aos Estados Unidos e seus aliados.

O relatório não fornece dados verificáveis sobre a dimensão do arsenal. As imagens transmitidas atestam o que o regime escolheu mostrar; Só eles não medem a produção nem confirmam o comissionamento de novas armas. O pessoal sul-coreano não tornou pública a sua avaliação das instalações apresentadas.

Abertura diplomática sem nomeação

Donald Trump expressou seu desejo de conhecer Kim em sua recente viagem à Ásia. Nenhuma conversa entre os dois líderes foi anunciada no final da viagem. A declaração emitida em Shenzhen em 19 de novembro pelos Estados Unidos, China e Rússia afirmou sua intenção de dialogar sobre riscos nucleares e não proliferação. A Coreia do Norte não é signatária e o texto não anuncia qualquer discussão com ela.

A nível internacional, o Conselho de Segurança exige que a Coreia do Norte renuncie às suas armas e programas nucleares de forma verificável e irreversível. Pelo contrário, a declaração de Kim reafirma sua intenção de manter e fortalecer esse arsenal. A visita de 25 de Novembro não conduziu a qualquer anúncio de retomada das inspecções ou negociações.

Foto do arquivo: Kim Jong-un em Hanói em 27 de fevereiro de 2019. Casa Branca / Wikimedia Commons, domínio público. A foto não mostra a inspeção de novembro de 2026.

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