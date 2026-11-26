Norueguês Norueguês Atlântico cancelou todos os voos programados para quinta-feira, 26 de novembro, devido à falta de solução de financiamento imediato. Negocia com os investidores e prevê um depósito de balanço se estas discussões falharem. Os passageiros em causa podem solicitar reembolso ou reencaminhamento de acordo com a rota e a transportadora.

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A Norse Atlantic Airways cancelou todos os voos programados na quinta-feira, 26 de Novembro. A empresa norueguesa indicou numa declaração do mercado bolsista que tinha suspendido as partidas do dia, a fim de determinar se o financiamento a curto prazo continuava a ser possível. Seu conselho de administração está considerando um depósito de balanço se ele não rapidamente obter novos fundos. O comunicado de imprensa não anuncia qualquer depósito de balanço ou data de retomada.

Investidores e credores no centro das discussões

A gestão está discutindo com os investidores uma possível recuperação que incluiria financiamento. Nenhum acordo assinado, montante ou nome do investidor foi anunciado. Na quarta-feira, a empresa também reuniu os titulares de uma emissão de obrigações garantida de US $ 52 milhões, com um cupom de 15%. Esta reunião não é válida para os credores chegarem a acordo sobre uma contribuição de fundos.

Euronext Oslo Børs colocou o título na quarta-feira no seu compartimento de vigilânciaCaixa de Recuperação, utilizado quando a situação do emitente torna a avaliação do título particularmente incerta. Esta medida da bolsa é distinta dos processos de insolvência. Norse relatou operar uma frota de doze Boeing 787 Dreamliner. Além das suas rotas de longo curso, o grupo oferece voos fretados e o fornecimento de aeronaves e tripulação.

Voo cancelado: reembolso ou reencaminhamento

O comunicado de imprensa da Norse cobre voos na quinta-feira, 26 de Novembro. Para uma partida programada após essa data, o estado do voo e reserva deve ser verificado com a transportadora ou agência que vendeu o bilhete. Um cancelamento de quinta-feira não constitui, por si só, o anúncio do cancelamento do voo de regresso.

Para voos que partem da União Europeia, incluindo a França, o Regulamento Europeu dos Direitos dos Passageiros é aplicável em caso de cancelamento. Prevê uma escolha entre reembolso e reencaminhamento nos termos do texto. Para uma viagem de um país terceiro para a União, o âmbito de aplicação depende, em especial, da transportadora que opera o voo. Qualquer indemnização por montante fixo será avaliada separadamente do reembolso, em função do itinerário, do período de pré-aviso e do motivo do cancelamento.

Os passageiros podem manter sua confirmação de reserva, aviso de cancelamento e prova de despesas antes de enviar um pedido por escrito à transportadora. Os anúncios de 26 de novembro não fornecem um calendário para o processamento de arquivos ou um plano confirmado para voos retomados.

Capa: um Boeing 787-9 do Atlântico Nórdico em Berlim-Brandenburg em 9 de setembro de 2022 (arquivado).MarcelX42 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxe e vestir-se com a mesma licença.

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