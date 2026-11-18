Um preço exibido estável não garante a mesma quantidade. Esta descodificação distingue as despesas à caisse do preço efectivamente pago por quilograma. Examina uma pesquisa acadêmica libanesa publicada em outubro, sem apresentá-la como uma pesquisa diária ou generalizá-la para todas as empresas. Exemplos fictícios detalham os cálculos e suas limitações. O sistema de informação francês é apresentado separadamente, sem lhe dar efeitos jurídicos no Líbano. Os números e perímetros permanecem explicitamente datados.

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Um rótulo inalterado não garante uma compra ao mesmo preço. Esta decodificação da série de economia diária explica o preço por quilo, com base em um relatório acadêmico libanês de outubro e cálculos ilustrativos.

Preço por quilo: o que o inquérito libanês estabelece

Em seu relatório publicado em 9 de outubro, o Labor and Equity Lab da Universidade dos EUA de Beirute relata 37 produtos, cuja quantidade diminui sem uma diminuição proporcional no preço entre maio e início de outubro de 2026. A embalagem mediana perde 11% de seu conteúdo; seu preço unitário aumenta em torno de 12%. Os produtos de lanche dominam esta pesquisa. Restam quatro descontos particularmente grandes para serem verificados na loja.

O exame abrange catálogos em linha de três grandes cadeias, sem nomear sinais ou marcas. Não mede todo o comércio libanês. Um novo pacote registrado sob um novo código pode escapar dele. Este inquérito não é uma taxa de redução nacional nem uma comparação plurianual.

O âmbito de aplicação difere da análise principal do relatório, que segue 2.562 produtos de Junho a Outubro. Apenas um dos 37 casos pertence a esta seleção. Dividir 37 por 2,562 para anunciar uma parte dos produtos em causa seria, portanto, errado.

Dez por cento menos produto, mais por quilo

O mecanismo é calculado sem saber a margem do fabricante. Vamos dar um exemplo fictício: um pacote de 500 gramas vendido a $4 é $8 por quilograma. Se ele aumenta para 450 gramas para o mesmo montante, o quilograma custa cerca de $8,89. A quantidade cai 10%, mas o preço unitário aumenta 11,1%.

Percentagens diferem porque suas bases mudam. A perda de peso refere-se aos 500 gramas iniciais. O novo preço é distribuído sobre 450 gramas. Para manter exatamente o preço por quilograma, o pacote reduzido deve custar US $ 3,60.

Exemplo fictício Quantidade Preço pago Preço por quilograma Formato inicial 500 g $4.00 $8.00 Formato reduzido, preço inalterado 450 g $4.00 $8,89 Formato reduzido, diminuição proporcional 450 g $3,60 $8.00

Estes montantes ilustram um cálculo, não as taxas encontradas no Líbano. Além disso, permitem distinguir um aumento do preço unitário de um aumento do lucro. Sem conhecer os custos do material, embalagem, transporte e distribuição, nenhuma margem pode ser deduzida desta comparação.

Uma gota no ticket ainda pode mascarar um aumento

Se o mesmo pacote reduzido custa $3,80, o bilhete cai em 5%. No entanto, o quilograma atingiu cerca de US$8,44, 5,6% mais do que inicialmente. O consumidor gasta menos cada vez, mas recebe menos produto para cada dólar.

O raciocínio também se aplica aos lotes. Um conjunto fictício de doze unidades a $6 é 50 centavos por unidade. Dez unidades ao mesmo preço retornam a 60 centavos. O número de peças deve, portanto, ser lido quando o peso não for a unidade correta de comparação. Para duas referências diferentes, a composição e o uso também devem permanecer comparáveis.

Em França, uma obrigação de informação separada

Desde 1 de Julho de 2024, a França introduziu informações específicas nas grandes zonas em causa com mais de 400 metros quadrados. A DGCCRF afirma que os produtos pré-embalados cuja quantidade está a diminuir e que o preço unitário está a aumentar devem ser comunicados durante dois meses. A indicação diz respeito à redução da quantidade e ao aumento reduzido para unidade. Os lotes de vários objetos também estão preocupados.

Este regime francês ilustra uma resposta à dificuldade de comparação. Não constitui uma regra libanesa e não permite a legalização automática de uma alteração das embalagens observadas no Líbano.

Para documentar uma evolução real, dois tickets não são suficientes se o formato tiver mudado sem ser mantido. A comparação deve incluir a data, o preço efectivamente pago, o peso líquido ou o número de unidades e a mesma referência. Uma declaração limitada ao montante impresso em dinheiro permitiria que as informações essenciais desaparecessem precisamente: a quantidade obtida.

Foto ilustrativa: fachada de um supermercado, arquivo Libnanews publicado em julho de 2021. Data de filmagem não estabelecida. O comércio fotografado não é identificado como participante no inquérito e não é contestado.

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