Washington pune três libaneses, uma associação e duas empresas pelo seu alegado apoio ao Hezbollah. As inscrições oficiais são para Wa Tawanu e uma rede financeira ligada ao comércio de ouro. Eles resultam em restrições dos EUA, sem estabelecer um julgamento criminal ou um balanço global de ativos bloqueados até à data.

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Os Estados Unidos acrescentaram três cidadãos libaneses e três organizações à sua lista de sanções contra o terrorismo na quarta-feira, 18 de Novembro. O Departamento do Tesouro acusa as pessoas e estruturas interessadas de apoiar o Hezbollah através de uma associação de caridade e de uma rede financeira ligada ao comércio de ouro. A decisão diz respeito a actividades no Líbano e na Turquia. Não constitui uma sanção geral contra ambos os países.

A atualização oficial do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, confirma as seis novas entradas. Os indivíduos designados são Afif Abdel Rida Chouman, Hassan Khechen e Ibrahim Khechen. As organizações são Wa Tauwanu Association, Gold Global Company e Sankari Gold Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi.

Uma associação e seu líder

O Tesouro está apresentando Wa Tawanu como uma associação com sede no Líbano que fornece alívio de emergência no Sul. Ele também o acusa de desviar fundos de doadores para as atividades do Hezbollah e de fornecer cobertura para suas atividades militares.

Segundo o comunicado de imprensa dos EUA, seu fundador e líder, Afif Abdel Rida Chouman, coordena suas atividades sob a liderança do movimento. Washington afirma que esta organização está a dificultar os esforços de desarmamento em áreas onde o exército libanês tem de fornecer segurança.

Estas alegações constituem os motivos apresentados pela administração americana para justificar as sanções. A publicação da decisão confirma a inclusão na lista do OFAC; não constitui um acórdão penal que estabeleça os factos alegados. O comunicado de imprensa não contém uma resposta da associação ou do seu líder.

Duas empresas relacionadas com o comércio de ouro

A segunda parte diz respeito a Hassan Khechen e seu irmão Ibrahim. O Tesouro acusa-os de terem participado em transferências de fundos da Força Al-Quds dos Guardas Revolucionários Iranianos para o Líbano em nome do Hezbollah.

Gold Global Company, com sede no Líbano, pertence de acordo com Washington a Hassan Khechen. Sankari Gold, com sede na Turquia, também estaria sob seu controle. A administração norte-americana apresenta ambas as empresas como componentes da mesma rede financeira. A lista oficial liga-os a Hassan Khechen, enquanto as três pessoas e Wa Ta Whoaawanu são designadas para o seu suposto apoio ao Hezbollah.

O comunicado de imprensa não especifica o valor total dos fluxos que atribui a esta rede. Também não fornece a quantidade de ativos realmente bloqueados como resultado das novas entradas. Portanto, nenhum registro de apreensões pode ser deduzido do número de pessoas e organizações sancionadas.

O que significa congelamento de ativos

As medidas baseiam-se no Decreto Presidencial 13224, alterado pelos Estados Unidos. Eles bloqueiam os interesses de propriedade e propriedade de pessoas designadas nos Estados Unidos, ou sob a posse ou controle de pessoas americanas. Estes activos devem ser comunicados ao OFAC.

O regime abrange igualmente as entidades detidas, directa ou indirectamente, pelo menos 50 % por um ou mais bloqueadores. Transações envolvendo os bens sujeitos são geralmente proibidos para indivíduos dos EUA e na jurisdição dos EUA, a menos que autorizados ou isentos.

O Tesouro também alerta as instituições financeiras estrangeiras para o risco de sanções secundárias para certas transações significativas realizadas conscientemente em benefício de pessoas designadas. Este âmbito internacional não significa que todos os bens das pessoas em causa, em qualquer parte do mundo, tenham sido confiscados.

Com estas seis entradas, Washington visa duas formas de apoio que atribui ao Hezbollah: o uso de uma estrutura caritativa e de empresas comerciais. A decisão torna públicas as novas designações, mas não documenta nesta fase a execução de bloqueios em cada país ou o seu efeito financeiro medido.

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