Objectivos invocados por Israel, papel do Hezbollah, história da ocupação e protecção dos civis: as chaves para compreender as greves no Líbano.

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Israel afirma atacar o Líbano para destruir as capacidades militares do Hezbollah e prevenir ataques ao seu território. Esta justificação não resume a história do conflito nem as consequências das operações: O Líbano denuncia violações de sua soberania, enquanto civis sofrem destruição, deslocamento e insegurança.

A pergunta « Por que Israel atinge o Líbano? » pede várias respostas separadas. Há os objectivos declarados das autoridades israelitas, os confrontos com o Hezbollah, a ocupação sucessiva do território libanês e as regras para qualquer operação militar. Para explicar as razões dadas para uma greve não equivale a estabelecer a sua legalidade ou justificar os seus efeitos sobre os habitantes.

O que Israel diz que quer

Em suas comunicações militares, Israel apresenta suas operações como um meio de eliminar as armas, túneis e infraestrutura do Hezbollah, reduzindo sua capacidade de agir e proteger sua população e soldados. Em 31 de julho de 2026, o governo israelense reivindicou a destruição de túneis na área de Beaufort, apresentando-os como ligados a uma incursão planejada na Galiléia.

Esta formulação insere-se na posição israelita. Ele não atribui automaticamente cada edifício atingido, cada pessoa morta ou cada terra ocupada para Hezbollah. As razões de uma determinada operação devem ser distinguidas de um objectivo militar geral. A alegada presença de equipamento armado também não transforma uma aldeia num alvo militar.

Líbano não é confundido com Hezbollah

Hezbollah é um ator político e armado libanês apoiado pelo Irã. Não constitui o exército nacional nem toda a sociedade libanesa. Suas decisões militares e as do governo não podem ser tratadas como as de um único comando. Os debates sobre as suas armas dizem respeito precisamente à autoridade do Estado e ao controlo das decisões sobre a guerra e a paz.

Essa distinção é essencial para compreender a situação dos habitantes. Viver numa região onde o Hezbollah está presente não faz de uma pessoa um lutador. A lei humanitária protege os civis independentemente das suas opiniões políticas, comunidade ou local de residência. Uma população não perde coletivamente sua proteção por causa da presença de um grupo armado.

Um conflito que não começa em 2023

As intervenções de Israel no Líbano precedem a sequência atual por várias décadas. A invasão de 1978 levou ao estabelecimento da UNIFIL. Israel invadiu novamente o Líbano em 1982. A ocupação de uma parte do Sul continua até à retirada de Maio de 2000. Esta história explica porque, do lado libanês, a segurança não se limita a parar o fogo: inclui também o fim da ocupação e a possibilidade de viver e trabalhar no território nacional.

Em 2000, as Nações Unidas identificaram a Linha Azul para verificar a retirada. Este caminho não é um tratado de paz. Em 2006, uma nova guerra entre Israel e Hezbollah. A Resolução 1701, em seguida, ampliou o papel da UNIFIL e forneceu apoio para o destacamento do exército libanês no Sul. Assim, os textos sucessivos procuram abordar as duas dimensões do problema: as hostilidades transfronteiriças e o exercício da autoridade do Estado libanês.

O ponto de viragem de 8 de outubro de 2023

A sequência que antecedeu a guerra de 2024 começou em 8 de outubro de 2023, quando Hezbollah abriu fogo contra alvos israelenses, alegando apoiar Gaza após o ataque do Hamas a Israel. As trocas de fogo se estabelecem em ambos os lados da Linha Azul, e depois se intensificam. Em setembro e outubro de 2024, a escalada assumiu uma grande escala, com bombardeios israelenses em várias partes do Líbano e ataques de Hezbollah contra Israel. Este surto recente não substitui a história anterior do conflito, mas explica a cadeia desta fase militar.

Porque é que os acordos não pararam as greves?

A cessação do acordo de hostilidades de novembro de 2024 não resolveu todas as disputas. A retomada do conflito em 2026 foi seguida em junho por um quadro negociado com os Estados Unidos. Este acordo prevê progressos recíprocos e sequenciais, com o desarmamento verificado de grupos não estatais e a progressiva reafectação das forças israelitas do território libanês, começando por zonas-piloto.

No entanto, as partes não apresentam os obstáculos na mesma ordem. Israel destaca as capacidades e ameaças do Hezbollah. As autoridades libanesas insistem na retirada, destruição e limitações impostas ao destacamento do seu exército. Em 16 de novembro, Nabih Berri afirmou novamente que a ocupação e os ataques impediram a implantação nacional e o retorno dos habitantes.

A observação da UNIFIL diz respeito aos factos observados: apesar de um declínio da violência desde Junho, ela ainda relatava violações diárias, construção de posições, demolições e greves no lado libanês da Linha Azul em Novembro. Por conseguinte, um acordo pode continuar a ser o quadro de referência diplomático sem plena execução dos seus compromissos no terreno.

As greves são legais porque Israel invoca sua segurança?

Não. Uma justificação de segurança não isenta o cumprimento do direito internacional. O CICV recorda três exigências centrais na condução das hostilidades: distinguir entre civis e objetivos militares, não causar danos civis excessivos em comparação com a vantagem militar concreta e direta esperada, e tomar todas as precauções possíveis para salvar a população.

A proporcionalidade não envolve uma comparação mecânica do número de vítimas em cada campo. Aprecia um ataque e danos civis previsíveis. Um aviso de evacuação não dá mais carta branca: as obrigações de distinção, proporcionalidade e precaução permanecem. As pessoas que não podem sair manterão a sua protecção.

Estas regras são vinculativas para todas as partes. Proibim ataques contra civis, quer sejam cometidos a partir do Líbano ou contra o Líbano. Sua aplicação não depende de como um acampamento qualifica seu oponente.

Por que as consequências ultrapassam os alvos anunciados?

A guerra também afeta estradas, moradias, plantações, escolas e atividades econômicas. O Banco Mundial observou em agosto de 2026 que a retomada do conflito havia quebrado a recuperação econômica de 2025, afetando, entre outros aspectos, o turismo, o consumo e a capacidade produtiva. Mesmo quando um edifício não é diretamente afetado, a incapacidade de acessá-lo ou mantê-lo pode impedir uma família ou empresa de retornar aos negócios.

Portanto, a resposta não se limita a « Israel ataca Hezbollah ». Israel diz que está mirando os meios militares do movimento; Suas operações ocorrem no território de um Estado soberano e têm consequências para toda uma população. Para o Líbano, o fim do conflito exige simultaneamente a cessação de ataques, a retirada de forças estrangeiras e uma autoridade nacional capaz de garantir eficazmente o território.

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