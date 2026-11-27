A empresa anunciou na quinta-feira 26 de novembro a entrega do Bled El Hadba. A nova aeronave junta-se à frota de médio curso, distinta da Airbus de longo curso e dos ATRs regionais.

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A empresa anunciou na quinta-feira 26 de novembro a entrega do Bled El Hadba. A nova aeronave junta-se à frota de médio curso, distinta da Airbus de longo curso e dos ATRs regionais.

Air Algeria anunciou quinta-feira 26 novembro que tinha recebido um Boeing 737 MAX 8 nomeadoSangre El HadbaO anúncio diz respeito a uma entrega: não especifica o primeiro voo comercial da aeronave ou as linhas às quais será atribuída. Por conseguinte, não conduz a um aumento imediato das frequências entre a França e a Argélia.

Boeings de curta e média distância

O MAX 8 pertence à nova geração de 737, da qual a Air Algeria já opera várias versões mais antigas. Em junho de 2023, a Boeing anunciou uma ordem firme de oito 737-9 para o curto e médio curso. O MAX 8 entregue na quinta-feira é uma variante diferente. Portanto, a ordem inicial de oito 737-9 não deve ser lida como a contagem de MAX 8 recebida. O programa da empresa de hoje inclui um total de 10 737 versões MAX 8 e MAX 9.

Airbus e ATR atendem a duas outras necessidades

Para as rotas distantes, a Airbus anunciou em 14 de novembro de 2025 a entrega do primeiro Air Algeria A330-900. A aeronave tinha 308 lugares em três classes. O fabricante viu o A330neo como uma forma de estender o serviço de Argel à Ásia e do outro lado do Atlântico. Em seguida, ele descreveu um conjunto de oito A330neo; o programa apresentado pela empresa em novembro de 2026 prevê dez. São duas declarações datadas do programa, não o número de aeronaves atualmente em serviço.

Em julho de 2025, a ATR confirmou uma ordem para 16 ATR 72-600. O fabricante também anunciou um simulador para o treinamento da tripulação. Essas aeronaves regionais atendem a uma necessidade diferente de grandes transportadoras de médio curso Boeings e Airbus. PelaSangre El Hadbaos novos dados são a sua entrega; não foram anunciadas designações comerciais com ela.

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