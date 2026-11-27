Tarek Mitri representa um Líbano sem presidente na conferência americana. Beirute defendeu a iniciativa árabe adotada cinco anos antes, sem aderir às negociações bilaterais anunciadas por Israel e pela OLP.
Em 27 de novembro de 2007, na Academia Naval dos EUA em Annapolis, o presidente George W. Bush leu o texto pelo qual o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert e Mahmoud Abbas, em nome da Organização de Libertação da Palestina (OLP), se comprometeram a retomar as negociações. O Líbano é uma das delegações presentes. Foi representado por Tarek Mitri, Ministro da Cultura, que então atuou como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Seu governo não é parte do texto lido por Bush.
Em Beirute, a presidência está vazia
Quatro dias antes, o mandato de Émile Lahud terminou sem que o Parlamento tivesse eleito o seu sucessor. Em 23 de novembro, as Nações Unidas registraram um quinto adiamento da eleição. Mitri está, portanto, viajando para os Estados Unidos em nome do governo libanês, enquanto o país está sem presidente. Esta vaga terminará em 25 de Maio de 2008 com a eleição de Michel Sleiman.
Antes de sua partida, Mitri incluiu a participação libanesa no consenso árabe. Em Annapolis, ele reafirmou a recusa de um acordo permanente para os refugiados palestinos no Líbano. Esta posição não corresponde a uma negociação entre Beirute e Israel: a declaração comum não estabelece quaisquer disposições relativas aos refugiados no Líbano nem resolve qualquer diferendo libanês-israelense.
O quadro árabe tinha sido adoptado em Beirute
A iniciativa de paz árabe, adoptada em 28 de Março de 2002 pela Liga Árabe em Beirute, baseou-se num intercâmbio regional. Propôs relações normais com Israel em troca da retirada dos territórios árabes ocupados desde 1967 e da criação de um Estado soberano palestino, com Jerusalém Oriental como sua capital. Solicita uma solução justa e acordada para a questão dos refugiados, com referência à resolução 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas, e rejeita as formas de resolução permanente incompatíveis com a situação especial dos países de acolhimento.
O programa Annapolis previa um debate sobre as relações que Israel poderia negociar separadamente com a Síria e o Líbano. Era um item da agenda, não um anúncio de conversações abertas entre Beirute e Israel. Ban Ki-moon, então Secretário-Geral das Nações Unidas, recordou também que a busca da paz regional dizia respeito a ambos os países, sem os apresentar como partes no compromisso israelo-palestiniano.
Um prazo fixado no final de 2008, sem um tratado
Olmert e Abbas comprometem-se a negociar imediatamente questões de fundo e a envidar todos os esforços para chegar a um acordo até ao final de 2008. Incluem um comité director e reuniões regulares. Os Estados Unidos têm de seguir o roteiro para a paz. Em novembro de 2008, Abbas e o ministro israelense dos Negócios Estrangeiros Tzipi Livni reconheceram antes do Quarteto que o prazo não seria cumprido. Em 16 de Dezembro, o Conselho de Segurança continua a apoiar as negociações na sua resolução de 1850. O processo não conduz a um acordo de estatuto permanente.
Para o Líbano, o registro de Annapolis é o da participação diplomática sem compromisso bilateral: Beirute defendeu o quadro árabe e sua posição sobre os refugiados, enquanto as negociações anunciadas em Maryland eram da responsabilidade de Israel e da OLP.
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