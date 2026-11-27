O porto libanês anunciou que tinha tratado 4.015 equivalentes de 20 pés no porto de chamada CMA CGM Alceste. Este valor não mede as importações libanesas nem o tráfego mensal.

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O porto de Trípoli, no norte do Líbano, anuncia que carregou e descarregou o equivalente a 4.015 contêineres de vinte pés durante uma única escala da CMA CGM Alceste. Em seu comunicado emitido na sexta-feira 27 de novembro, a gestão vê-o como um recorde para o porto. Afirma que cerca de 700 contentores estavam destinados ao mercado libanês, sem especificar o volume equivalente de 20 pés da remessa.

Um número de tratamento, não um balanço das importações

Os 4.015 TEU somam os volumes carregados e descarregados. O TEU é uma unidade de capacidade: uma caixa de 40 pés conta para dois. O comunicado de imprensa não discrimina este total entre carga, descarga e transbordo. Também não prevê a duração das operações, o que permitiria calcular a taxa de tratamento. Por conseguinte, o número de 700 contentores destinados ao Líbano não é directamente comparável ao total de 4.015 TEU.

Uma escala numa linha entre a Ásia e o Mediterrâneo

O Alceste mede 366 metros dependendo do porto. A documentação comercial da CMA CGM faz parte da frota Phoenician Express, uma linha que serve Trípoli. O grupo também opera o terminal de contentores portuários. A direção Trípoli atribui a operação ao terminal e à estação de pilotagem. Nem a divulgação nem os documentos públicos consultados são suficientes para determinar que parte da carga estava em trânsito para outro porto.

O disco anunciado é para uma escala. A fim de medir um aumento do comércio no norte do Líbano, seria necessária uma série mensal uniforme, separando remessas destinadas ao mercado libanês, exportações e transbordos. O comunicado de imprensa de sexta-feira não fornece esta avaria.

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