Marco Rubio e Fayçal ben Farhane falaram ao telefone sobre o Líbano. Washington insistiu no desarmamento do Hezbollah, enquanto Riade enfatizou a estabilidade regional. Fontes americanas referem-se ao deslocamento do emissário saudita para Washington e apoio econômico, sem anúncio de financiamento específico.

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O Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio e o Ministro dos Negócios Estrangeiros saudita Fayçal bin Farhane discutiram o Líbano esta semana. Washington liga a troca ao desarmamento do Hezbollah. Riade concentra-se nos esforços de estabilização regional. Nenhum dos dois relatórios públicos anuncia financiamento para o Líbano.

Dois minutos, prioridades formuladas de forma diferente

No relatório transmitido pela embaixada americana em Beirute, Rubio insiste no desarmamento do Hezbollah dentro do quadro tripartido entre os Estados Unidos, Líbano e Israel anunciado em 26 de junho. A agência oficial saudita, na sua expedição de 25 de novembro, afirma que os ministros se referiam aos esforços para promover a paz e a segurança no Líbano e no Sudão. Não detalha o componente de armas no Líbano.

O recurso não era apenas sobre Beirute. Ambos os ministros condenaram os ataques de Houthis às infra-estruturas civis e energéticas sauditas. Eles também defenderam a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz e Bab al-Mandeb. Os relatórios não anunciam qualquer novo acordo entre Riade e Washington sobre a questão libanesa ou um calendário para o governo libanês.

Um deslocamento do emissário saudita evocado

Fontes não identificadas dos Estados Unidos indicaram na quinta-feira, 26 de novembro, que o príncipe Yazid bin Farhane, conselheiro do ministro saudita responsável pelo caso libanês, deveria visitar Washington como parte do diálogo. Eles também evocam a mobilização internacional nas próximas semanas para apoiar o Líbano e sua economia. Nenhum dos comunicados consultados especificava a data da viagem, seus interlocutores ou a forma que a iniciativa tomaria.

Esta abordagem, se confirmada, aumentaria as trocas diretas entre Riade e Beirute. Em Setembro, em Nova Iorque, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam reuniu-se com Fayçal bin Farhane na presença de Yazid bin Farhane. De acordo com o Grande Serail, as duas partes acordaram em trabalhar para a revitalização da Comissão Mista Saudi-Líbana, em especial para a cooperação económica e comercial. Em outubro, Salam e o embaixador saudita revisaram as etapas desse reavivamento.

Este quadro bilateral já existe. Não dá conteúdo financeiro à iniciativa mencionada na quinta-feira. Na manhã de 27 de Novembro, não tinham sido anunciados montantes, locadores, horários ou mecanismos de pagamento para tais intercâmbios.

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