A RDC está lançando uma consulta para estudar futuros elevadores de grãos de Beirute e vários locais regionais. As propostas estão previstas para 17 de Dezembro. A doação do Kuwait abrange estudos, sem atribuir o site. A extensão do terminal de contentores e o contrato de manutenção do porto são decisões distintas.

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O Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução lançou, em 20 de Novembro, um convite internacional à apresentação de propostas para estudar o futuro dos elevadores de cereais. As propostas são esperadas em 17 de dezembro ao meio-dia, hora de Beirute. Uma parte de 1,5 milhão de dólares de uma doação do Kuwait foi destinada a estudos preliminares. A consulta não abrange a construção de silos e não designa o seu operador.

O procedimento levanta uma questão que os anúncios sobre a reconstrução do porto muitas vezes deixam de lado: que parte das reservas de cereais deve ser mantida em Beirute, e que parte pode ser distribuída em outro lugar? Os documentos do Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução, o CDR, tencionam analisar várias soluções. Isto é distinto da extensão do terminal de contentores e de um mercado de serviços que a Autoridade Harbour já assinou para as suas próprias operações.

Elevadores de grãos: locais e capacidade a determinar

O consultor terá primeiro de estudar as necessidades de armazenamento e o mercado de cereais. As especificações também exigem que ele examine o estado dos restos mortais e a compatibilidade das várias opções com o plano portuário. Resta comparar uma reconstrução em Beirute, um ou mais sítios regionais ou uma combinação destes. Tripoli, Tal Amara e Saida estão entre as avenidas a serem estudadas, sem constituir uma lista de sites já selecionados.

A escolha muda como as reservas podem ser usadas. Um local de porto facilita o acesso à carga desembarcada, mas concentra parte do armazenamento no mesmo compartimento. Os sítios regionais poderiam reduzir essa dependência. Tal deverá ter em conta a distância até às docas, o transporte terrestre, o custo da terra e o funcionamento das instalações. As especificações exigem comparar essas restrições antes de parar uma solução.

A convenção de subvenção foi assinada em setembro de 2025 com o Fundo do Kuwait para o Desenvolvimento Económico Árabe. Os termos de referência indicaram que US$ 1,5 milhão de seus recursos haviam sido alocados em estudos preliminares. Este montante não é nem o preço do futuro contrato, que não é publicamente estimado, nem o montante já pago ao consultor. Também não constitui um orçamento de construção.

O CDR conduz o processo ao governo, em coordenação com o Ministério da Economia e Comércio e com o Fundo do Kuwait. Após a validação de uma solução, o consultor terá que preparar os futuros arquivos de concurso para as empresas de obras e o mandato do controle do site. O procedimento iniciado em Novembro adquire esta preparação. Não atribui trabalho, monitoramento de sua execução ou operação futura de silos.

Terminal de contentores: um projecto realizado pelo seu operador

A extensão do terminal segue outro calendário. A CMA Terminals, subsidiária da CMA CGM, obteve em 2022 um contrato de dez anos, a partir de março, para gerenciar, operar e manter o terminal de contêineres. Este perímetro não corresponde a toda a gestão portuária. Não inclui, nos anúncios públicos consultados, a escolha de um operador de reservas de cereais.

Em setembro de 2026, a administração portuária e a CMA CGM lançaram um projeto de expansão. Ambos os parceiros anunciam um investimento de 100 milhões de dólares pela CMA CGM. O grupo pretende ter uma capacidade anual de 2,8 milhões de equivalentes de vinte pés, enquanto a gestão do porto evoca uma meta arredondada de três milhões. Estes valores descrevem uma capacidade prevista e não o número de contentores efectivamente processados. Nem o anúncio dá o montante já desembolsado.

Manutenção do porto: um contrato de serviço já assinado

A terceira questão é a aquisição da Autoridade do Porto. Em 8 de outubro, assinou um contrato com Dar Al-Handasah, Shair & Partners, para estudos e supervisão de reabilitação, restauração e manutenção. O mercado inclui manutenção preventiva, corretiva e urgente. Não designa a empresa que realizará cada reparação.

A folha da Autorité des pots mostra US$764.000 para este serviço. Não fornece a fonte específica de financiamento. Este montante descreve um contrato de consultoria assinado, enquanto os 100 milhões de dólares anunciados para recipientes é um investimento de expansão e as 1,5 milhões de flechas do Fundo Kuwait são para estudos. Acrescentando-os não custaria nenhum dos três projetos.

O Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento reuniu-se igualmente com a gestão portuária em 20 de Novembro. A administração relatou discussões sobre prioridades e oportunidades de cooperação, não um empréstimo aprovado. Para elevadores, a próxima data anunciada continua a ser a data da apresentação de ofertas de aconselhamento. O país só terá uma escolha de capacidade e locais após análise das opções e decisão pelas autoridades.

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