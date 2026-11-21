O Banco do Líbano anuncia um plano de trabalho após a reunião de Karim Suaid e Jihad Azour em Washington. Foram realizadas discussões sobre o projeto de lei sobre estabilização financeira e devolução de depósitos. A BDL não prevê uma data para apresentação ao Parlamento nem um prazo de reembolso.

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O Banco do Líbano anuncia um plano de trabalho até o final do ano após a reunião do seu governador, Karim Suaid, com Jihad Azour em Washington. O comércio diz respeito ao projecto de lei sobre estabilização financeira e devolução de depósitos. O banco central não menciona um acordo de financiamento com o FMI nem a adopção do texto.

Karim Suaid reuniu-se com o Director do Departamento do Médio Oriente e da Ásia Central do Fundo Monetário Internacional na presença da equipa do Líbano. A célula de comunicações do Banco do Líbano, cujo relatório foi divulgado no sábado, 21 de novembro, informou que os participantes tinham revisto o progresso dos princípios do projeto com o objetivo de apresentá-lo ao Parlamento. O relatório não especifica o dia da reunião.

O que a BDL diz que quer resolver até o final do ano

O Banco do Líbano descreve o plano como uma forma de definir os pontos de convergência e continuar os trabalhos sobre os que ainda não foram clarificados, incluindo a forma como são implementados. Disse que o trabalho deve ter em conta as exigências do FMI e a sua própria posição, em coordenação com o Governo libanês. Não publica uma lista de questões ou divergências, nem estabelece uma data para a apresentação do projecto ao Parlamento.

O plano é relatado pelo banco central. Não constitui a confirmação pelo Fundo de um acordo sobre o conteúdo do projecto ou sobre um programa de financiamento para o Líbano. O registo não deve fixar qualquer montante ou calendário para o regresso aos depositantes. O seu horizonte de final de ano diz respeito ao trabalho a prosseguir e não à sua entrada em vigor.

A distribuição das perdas permanece no cerne do caso

Após uma missão ao Líbano em Setembro, os serviços do FMI distinguiram dois textos. Congratularam-se com as alterações já aprovadas pela Lei de Resolução Bancária, que rege o processamento e, se for caso disso, a liquidação dos bancos. No entanto, sobre a proposta de estabilização financeira e de devolução de depósitos, apelaram à prioridade dos créditos: os depositantes não devem arcar com perdas perante os accionistas e credores de nível inferior. O FMI solicitou igualmente que os acordos de reembolso fossem compatíveis com a viabilidade do sector bancário e com a sustentabilidade da dívida pública.

A reunião em Washington diz respeito a este segundo texto. O relatório do Banco do Líbano não indica como estes requisitos serão traduzidos para o projecto. O próximo passo anunciado é prosseguir os debates antes de o apresentar ao Parlamento.

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