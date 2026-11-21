Washington confirma que a França lidera a elaboração do Conselho de Segurança pós-FINUL. O canal libanês MTV relata que um acordo de trabalho foi alcançado na quinta-feira em câmera para Paris para começar a preparar um texto. No entanto, nenhum projecto foi tornado público ou submetido a votação. A composição de qualquer dispositivo permanece contestada, inclusive do lado israelense.
Paris tem a caneta, ainda não o mandato
Em 20 de novembro, a MTV relatou em várias reuniões franco-americanas para trazer posições sobre o Líbano e o período seguinte à retirada da UNIFIL. O canal vê uma mudança da relutância americana anterior. A existência de cooperação é confirmada publicamente por Mike Waltz: o embaixador dos EUA na ONU disse que a França estava liderando o editorial e que Washington iria trabalhar com ele. No entanto, tal não confirma os pormenores das reuniões mencionadas pela MTV nem a existência de uma posição comum sobre o futuro mecanismo.
Em 12 de novembro, em Paris, Jean-Noël Barrot discutiu com seu homólogo americano Marco Rubio como evitar um vácuo de segurança após a retirada da UNIFIL. Em 18 de Novembro, a diplomacia francesa também indicou que a iniciativa com a Itália ainda estava em discussão. Estas abordagens não determinam o número de países participantes nem o comando de uma possível missão.
O papel da França não se baseia numa votação tornada pública na quinta-feira. Paris geralmente lidera a elaboração de textos do Conselho de Segurança sobre o Líbano. Como tal, poderia preparar uma primeira versão e discuti-la com outras delegações. Este trabalho não dá à França o comando de qualquer força e nem sequer garante que o texto será submetido à votação. O Conselho terá ainda de arbitrar as tarefas, a duração e o quadro jurídico. As suas regras exigem pelo menos nove votos e nenhum veto de um membro permanente para adoptar uma resolução de fundo.
O registo público das Nações Unidas confirma as consultas de 19 de Novembro sobre a aplicação da Resolução 1701. Não confirma um acordo formal sobre um projecto francês nem a difusão de um texto aos quinze membros. A Presidência do Conselho reafirmou o apoio dos membros da UNIFIL e apelou ao respeito pela segurança do pessoal e das instalações das Nações Unidas. Não anunciou um substituto.
Sobre composição, canal diplomático e posição pública divergem
A MTV relata que Israel recusaria uma força composta exclusivamente por países europeus e comandada pela França, considerando a participação francesa em uma força mais ampla. Trata-se de informações do canal sobre as discussões, não de um compromisso anunciado pelo governo israelita. O embaixador israelense na ONU, Danny Danon, expressou publicamente uma posição mais restritiva: rejeitou a ideia de outra força internacional e apelou para que o exército libanês assumisse o controle. As suas observações foram publicadas na sexta-feira pelo Washington PostNão há nada que sugira que as autoridades israelitas tenham aceite a formulação mencionada pela MTV.
A participação francesa numa missão multinacional seria também distinta da criação de uma força exclusivamente europeia. Também não seria confundido com a missão de apoio da União Europeia criada em Outubro, a pedido do Líbano. Este último deve reforçar as capacidades das instituições libanesas; o seu mandato não transfere as funções de supervisão e de ligação da UNIFIL.
O que Beirute diz que quer preservar no Sul
Antes do Conselho, Jean Arnault, chefe do Gabinete do Coordenador Especial das Nações Unidas para o Líbano, transmitiu às autoridades libanesas o receio do desaparecimento de funções que não eram exclusivamente da responsabilidade das tropas estrangeiras. Ele citou o monitoramento da Linha Azul, a manutenção de uma ligação entre os dois exércitos, o acesso de civis e trabalhadores humanitários, e a possibilidade de relatar incidentes. Ele apresentou a resolução 1701 como a base jurídica que os libaneses querem manter para qualquer acordo futuro.
Em Yarzeh, o ministro da Defesa libanês, Michel Menassé, explicou na sexta-feira ao embaixador americano Michel Issa que a cessação dos ataques israelenses e a retirada das forças israelenses do território libanês permitiria que o exército continuasse seu destacamento. Esta sequência constitui a posição expressa pelo departamento. Não estabelece um calendário de retirada israelita nem as condições de rotação internacional.
A Resolução 2790 mantém o mandato da UNIFIL até 31 de dezembro de 2026. Prevê então uma retirada gradual, num prazo máximo de um ano, com funções limitadas durante esta fase. Não revoga a Resolução 1701. Este é o texto em vigor: nesta fase, o papel da França na negociação é público, enquanto o mandato e a composição de um eventual sucessor não são acordados.
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