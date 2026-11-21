Washington confirma o papel da França no editorial pós-FINUL. MTV relata consultas franco-americanas e um possível papel francês dentro de outra força. O embaixador israelita na ONU rejeita publicamente esta perspectiva. Não foi adoptado nenhum mandato de substituição, enquanto Beirute defende a continuidade.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Washington confirma que a França lidera a elaboração do Conselho de Segurança pós-FINUL. O canal libanês MTV relata que um acordo de trabalho foi alcançado na quinta-feira em câmera para Paris para começar a preparar um texto. No entanto, nenhum projecto foi tornado público ou submetido a votação. A composição de qualquer dispositivo permanece contestada, inclusive do lado israelense.

Paris tem a caneta, ainda não o mandato

Em 20 de novembro, a MTV relatou em várias reuniões franco-americanas para trazer posições sobre o Líbano e o período seguinte à retirada da UNIFIL. O canal vê uma mudança da relutância americana anterior. A existência de cooperação é confirmada publicamente por Mike Waltz: o embaixador dos EUA na ONU disse que a França estava liderando o editorial e que Washington iria trabalhar com ele. No entanto, tal não confirma os pormenores das reuniões mencionadas pela MTV nem a existência de uma posição comum sobre o futuro mecanismo.

Em 12 de novembro, em Paris, Jean-Noël Barrot discutiu com seu homólogo americano Marco Rubio como evitar um vácuo de segurança após a retirada da UNIFIL. Em 18 de Novembro, a diplomacia francesa também indicou que a iniciativa com a Itália ainda estava em discussão. Estas abordagens não determinam o número de países participantes nem o comando de uma possível missão.

O papel da França não se baseia numa votação tornada pública na quinta-feira. Paris geralmente lidera a elaboração de textos do Conselho de Segurança sobre o Líbano. Como tal, poderia preparar uma primeira versão e discuti-la com outras delegações. Este trabalho não dá à França o comando de qualquer força e nem sequer garante que o texto será submetido à votação. O Conselho terá ainda de arbitrar as tarefas, a duração e o quadro jurídico. As suas regras exigem pelo menos nove votos e nenhum veto de um membro permanente para adoptar uma resolução de fundo.

O registo público das Nações Unidas confirma as consultas de 19 de Novembro sobre a aplicação da Resolução 1701. Não confirma um acordo formal sobre um projecto francês nem a difusão de um texto aos quinze membros. A Presidência do Conselho reafirmou o apoio dos membros da UNIFIL e apelou ao respeito pela segurança do pessoal e das instalações das Nações Unidas. Não anunciou um substituto.

Sobre composição, canal diplomático e posição pública divergem

A MTV relata que Israel recusaria uma força composta exclusivamente por países europeus e comandada pela França, considerando a participação francesa em uma força mais ampla. Trata-se de informações do canal sobre as discussões, não de um compromisso anunciado pelo governo israelita. O embaixador israelense na ONU, Danny Danon, expressou publicamente uma posição mais restritiva: rejeitou a ideia de outra força internacional e apelou para que o exército libanês assumisse o controle. As suas observações foram publicadas na sexta-feira pelo Washington PostNão há nada que sugira que as autoridades israelitas tenham aceite a formulação mencionada pela MTV.

A participação francesa numa missão multinacional seria também distinta da criação de uma força exclusivamente europeia. Também não seria confundido com a missão de apoio da União Europeia criada em Outubro, a pedido do Líbano. Este último deve reforçar as capacidades das instituições libanesas; o seu mandato não transfere as funções de supervisão e de ligação da UNIFIL.

O que Beirute diz que quer preservar no Sul

Antes do Conselho, Jean Arnault, chefe do Gabinete do Coordenador Especial das Nações Unidas para o Líbano, transmitiu às autoridades libanesas o receio do desaparecimento de funções que não eram exclusivamente da responsabilidade das tropas estrangeiras. Ele citou o monitoramento da Linha Azul, a manutenção de uma ligação entre os dois exércitos, o acesso de civis e trabalhadores humanitários, e a possibilidade de relatar incidentes. Ele apresentou a resolução 1701 como a base jurídica que os libaneses querem manter para qualquer acordo futuro.

Em Yarzeh, o ministro da Defesa libanês, Michel Menassé, explicou na sexta-feira ao embaixador americano Michel Issa que a cessação dos ataques israelenses e a retirada das forças israelenses do território libanês permitiria que o exército continuasse seu destacamento. Esta sequência constitui a posição expressa pelo departamento. Não estabelece um calendário de retirada israelita nem as condições de rotação internacional.

A Resolução 2790 mantém o mandato da UNIFIL até 31 de dezembro de 2026. Prevê então uma retirada gradual, num prazo máximo de um ano, com funções limitadas durante esta fase. Não revoga a Resolução 1701. Este é o texto em vigor: nesta fase, o papel da França na negociação é público, enquanto o mandato e a composição de um eventual sucessor não são acordados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews