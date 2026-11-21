Um ataque é relatado em Qantara. Joseph Aoun deve falar às 18:00 em Nahr al-Kalb para a independência. Em Riade, a proteção civil levantou o alarme, e o Peru registrou um segundo choque perto de Junín. Em Beirute, três exibições foram anunciadas no cinema de Metropolis.

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Sábado 21 de novembro de 2026, edição do meio-dia, hora de Beirute. A Agência Nacional de Informação relata uma greve em Qantara, sem fornecer qualquer balanço. A Presidência mantém a reunião das 18H00 em Nahr al-Kalb, onde Joseph Aoun vai falar pela independência. Em Riade, a proteção civil levantou um alerta após novas interceptações anunciadas pela coligação.

Ao sul, uma greve informou em Qantara

A Agência Nacional de Informação relatou um ataque aéreo israelense contra Qantara às 1021 horas. O tempo é o da expedição, que não especifica a hora do balanço. Este é um relatório separado dos de Shukin e Nabatiyah al-Faukah: em um despacho anterior, a agência relatou uma explosão ao amanhecer em primeiro lugar e outro, sem um horário especificado, no segundo. Não comunicou quaisquer resultados para estes dois alertas.

Em seu relatório emitido na sexta-feira, o Gabinete do Coordenador Especial das Nações Unidas retornou à sessão fechada do Conselho de Segurança em 19 de novembro. Jean Arnault compartilhou preocupações libanesas sobre a interrupção de certas funções da UNIFIL. As necessidades mencionadas dizem respeito à ligação entre as partes, à observação da Linha Azul e ao acesso humanitário. Não constituem um acordo nem a criação de uma força de substituição. O actual mandato termina em 31 de Dezembro e a retirada deve prosseguir gradualmente.

Independência: reunião das 18 horas em Nahr el-Kalb

A Presidência anunciou um levantamento de bandeira às 18H00, seguido de um discurso de Joseph Aoun. Ao meio-dia, este discurso ainda está por vir. As restrições anunciadas na área começam às 15 horas. Os que atravessam este eixo devem distinguir entre o tempo da cerimónia e o tempo da cerimónia. A homenagem a Camille Chamun em Deir el-Qamar está marcada para às 13 horas, de acordo com o programa corrigido.

Em Rachaya, uma mesa redonda dedicada ao sentido da independência está programada às 15:00 no Museu da Independência, na cidadela. O anúncio do Ministério da Informação indica o local e o horário, sem especificar os termos de acesso. Dia Nacional cai no domingo, 22 de novembro. O encerramento anunciado nesta segunda-feira 23 destina-se às administrações públicas, instituições públicas e municípios; Este não é um anúncio de encerramento para todas as empresas ou bancos.

Riade: A proteção civil avisa

O porta-voz da coligação liderada pela Arábia Saudita afirma que mísseis atribuídos aos Houthis foram interceptados a Riade na noite de sexta-feira a sábado. A proteção civil emitiu um alerta e depois anunciou o fim do perigo. Estas declarações não dão uma avaliação humana. Esta nova sequência é distinta daquela relatada na quinta-feira no distrito financeiro.

O confronto continua depois que a coligação anunciou uma operação no porto iemenita de Hodeida na sexta-feira. A coligação atribui a esta operação um objectivo militar. O estatuto do porto e os efeitos sobre as entregas civis não podem ser deduzidos apenas das declarações das partes.

No Peru, um segundo tremor perto de Junín

O Instituto Geofísico peruano registrou um terremoto de magnitude 5.0 no sábado às 0012 horas, hora do Peru, ou 0712 horas no Líbano. Seu epicentro está localizado a 30 quilômetros a noroeste de Junín. A profundidade anunciada é de 127 quilómetros. O boletim do Instituto Nacional de Defesa Civil não dá resultados para este tremor.

O primeiro terremoto, de magnitude 6,7, ocorreu sexta-feira à noite no Peru. Em sua primeira pesquisa, a defesa civil relatou um homem ferido no centro de Lima e danos. Este balanço diz respeito ao primeiro terremoto: não deve ser atribuído ao terremoto de sábado. O novo boletim não chama formalmente o terremoto 5.0 uma réplica.

Protecção dos menores: um programa de prevenção lançado

Na sexta-feira, o Ministério da Informação libanês lançou uma iniciativa de prevenção sobre o uso da Internet entre menores. Destina-se a crianças e adultos acompanhantes. Um documentário foi apresentado, com uma transmissão anunciada na mídia. Este não é um novo regulamento e não impõe uma obrigação adicional às famílias.

Em Beirute, o cinema juvenil em Mar Mikhaël

Programa de cinema de Metropolis sábado às 16h Dounia, o grande país branco, de André Kadi e Marya Zarif. Quatro curtas-metragens de jovens participantes na oficina de cinema estão programados para seguir às 17h30 às 18h30, anunciou a sala de reuniões Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki. O festival continua no domingo. O cinema exibe um preço de 500 mil libras libanesas para o bilhete, sem garantia de disponibilidade.

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