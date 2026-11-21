O libanês Sayadiyé combina peixe branco e arroz cozido em caldo com cebola marrom. Esta versão para quatro pessoas explica como preparar a fumaça, cozinhar o arroz e peixe separadamente, em seguida, escolher entre um molho de limão em caldo e um acabamento tahini inspirado no bistrô d’Alan Geaam.

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Em libanês Sayadiyé, o peixe é servido em um arroz marrom e perfumado. A cor vem principalmente de cebolas douradas, que também dão o seu sabor ao caldo. Para o prato tradicional da semana, aqui está uma versão para preparar com filetes de peixe branco, caldo caseiro e, para escolher, dois molhos.

Sayadiyyy libanês começa com cebolas

Sayadiyé, ou « arroz de pescador », pertence ao repertório de cozinha da costa libanesa. Seu nome está associado à pesca. Há pratos com nomes vizinhos nas costas da região, incluindo em Aqaba, Jordânia. Essa relação não permite um único local de nascimento. No Líbano, o princípio é mais importante do que a variedade de peixes: o líquido em que o arroz é cozido já deve provar cebola dourada e peixe.

A versão apresentada na primavera de 2022 pelo serviço de catering do centro médico da Universidade Americana de Beirute ilustra este método. O peixe pode assar no forno depois de marinar com limão e cominho. As cabeças e bordas, ao deixar um peixe inteiro, perfumam o caldo filtrado. A maioria é usada para cozinhar arroz; o resto dá um molho de limão, ligeiramente ligado ao amido. O peixe é colocado no arroz no final, permitindo ajustar sua cozimento sem prolongar a dos grãos.

O ponto delicado é a cor das cebolas. Eles devem ser autorizados a marrom além da loira, mexendo e reduzindo o fogo se as bordas escurecem muito rapidamente. Um marrom sustentado aprofunda o sabor do caldo; cebolas queimadas lhe dão amargura. Uma vez que o caldo é filtrado, você pode saborear uma colher cheia antes de cozinhar o arroz. Se é muito salgado, é melhor diluí-lo nesta fase do que tentar corrigir o prato em serviço.

Para quatro pessoas: arroz de caldo e peixe de forno

700 a 800 g de filetes de peixe branco, por exemplo, bacalhau, e 300 g de arroz longo;

3 cebolas amarelas, 2 dentes de alho e cerca de 800 ml de fumo de peixe de sal baixo;

2 limões, óleo, cominho moído, uma pitada de canela, sal e pimenta;

opcional: um punhado de gables grelhados, uma colher de chá de amido ou tahini.

Prepara o caldo.Duas cebolas finas e marroná-las em um pouco de óleo até marrom, sem queimá-las. Adicione o fumo e deixe ferver cerca de 20 minutos antes da filtragem. Com um peixe inteiro preparado pelo pescador, as bordas e a cabeça podem ser usadas para fumar; só com redes, uma fumaça já preparada é adequada. Cozinhe o arroz.Enxaguar o arroz até que a água fique limpa. Sauté a terceira cebola na panela, em seguida, adicione o alho, uma colher de café cheio de cominho, canela e arroz drenado. Mexa brevemente e despeje o caldo quente, seguindo a proporção de arroz líquido indicada para seus grãos (cerca de 550 a 600 ml aqui). Cubra e cozinhe em fogo baixo até ser absorvido. Deixe por alguns minutos, depois areje os grãos com o garfo. Cozinhe o peixe separadamente.Tempere os filés com filé de óleo, suco de limão, cominho, sal e pimenta. Asse-os no forno a 180 °C até que a carne esteja opaca e se desprenda no garfo; filetes rasos podem estar prontos em cerca de dez minutos. Desenhe-os em arroz, com grades, se quiser.

Dois acabamentos: caldo de limão ou tahini

Para ficar perto da versão do centro médico, aqueça um pouco do caldo reservado. Adicione suco de limão e, para um molho que ligeiramente colher de sopa do peixe, uma colher de chá de amido previamente liberado em um pouco de água fria. Sirva o molho para que o arroz não encharque.

O menu do Qasti Bistrot d’Alan Geaam, em Paris, ilustra outro final: bacalhau cozido, arroz, cebola frita e molho tahini. Para adaptação em casa, relaxe duas colheres de sopa de pasta de sésamo com suco de limão, em seguida, adicione um pouco de água fria até obter um molho fluido. O caldo permanece a base do arroz; o tahini traz um contraste de mesa, sem ser necessário para a receita.

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