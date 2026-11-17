Michael Freeman defende à BBC uma interpretação de homicídio da morte de Jeffrey Epstein. Sua revisão de literatura, não revisada por pares, contradiz a conclusão oficial do suicídio. No entanto, os relatórios federais distinguem graves falhas de fiscalização prisional das evidências necessárias para estabelecer intervenção penal externa.

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Michael Freeman, um especialista em forense, disse à BBC Newsnight que Jeffrey Epstein teria sido vítima de um homicídio. Apresentada em 16 de novembro de 2026, esta interpretação contradiz a conclusão oficial do suicídio. Não constitui uma nova autópsia ou uma decisão judicial.

Análise do documento, não exame do corpo

De acordo com o relatório da BBC, Freeman estudou fotografias e o arquivo forense transmitido por Mark Epstein, irmão do falecido. Ele não examinou o corpo. Diz que trabalhou independentemente, sem compensação familiar. A BBC afirma que esta pesquisa não foi revisada pelos pares.

O especialista interpreta certas lesões como evidência de agressão e gargalos. Quando perguntado sobre o possível criminoso de um homicídio, ele não designa ninguém. Essas falas são do especialista entrevistado pelo Newsnight, não uma conclusão adotada pelo canal.

A conclusão oficial permanece suicídio

Jeffrey Epstein morreu em 10 de agosto de 2019 no Centro Correcional Metropolitano em Nova York, onde foi detido aguardando julgamento por tráfico sexual de menores. O departamento forense da cidade deteve o suicídio. A investigação federal não estabeleceu qualquer intervenção criminal na origem de sua morte.

O relatório de junho de 2023 da Inspeção Geral do Departamento de Justiça dos EUA também define a posição do médico que realizou a autópsia: as lesões pareciam ser compatíveis com suicídio suspenso, sem as lesões defensivas esperadas em um estrangulamento de homicídio. Existe, portanto, uma divergência de interpretação, não um reconhecimento oficial de um erro.

Barbara Sampson, então chefe do departamento forense, defendeu esta conclusão. A BBC relatou que havia perguntado novamente, sem publicar no artigo consultado uma nova resposta para Freeman.

Erros de prisão documentados

A inspeção geral não isentou a administração da prisão. Sua investigação encontrou sérias deficiências: falta de co-prisioneiros apesar das instruções dos serviços psicológicos, redondos e de contagem não realizados como planejado, falta de vigilância e problemas com o funcionamento das câmeras.

Na sua mensagem de acompanhamento, o Inspector-Geral Michael Horowitz distinguiu estes erros das circunstâncias forenses da morte. Os serviços dele não encontraram provas que contradigassem a descoberta do FBI de que não havia nenhum acto criminoso que provocasse a morte. Ele também apontou que as deficiências da prisão tinham privado Epstein vítimas da possibilidade de um julgamento criminal bem sucedido.

Um memorando conjunto do Departamento de Justiça e do FBI, lançado em julho de 2025, reafirmou o suicídio. Em particular, as duas instituições basearam-se na análise das imagens da área comum da unidade de detenção. De acordo com a sua leitura, ninguém tinha entrado nos cursos em causa durante o período em análise. Este documento precede as declarações de novembro de 2026: deve ser lido como posição federal anterior, não como resposta a essa nova análise.

O que esta controvérsia torna possível afirmar

A distinção é essencial: encontrar vigilância inadequada por si só não demonstra que um preso foi morto. Por outro lado, uma conclusão formal pode ser discutida sobre elementos específicos, sem que cada aviso obtenha automaticamente provas.

O novo fato aqui é a apresentação pública de uma análise contraditória. Para medir o seu alcance, os documentos revistos, as interpretações propostas e o seu eventual confronto com outros especialistas terão de ser distinguidos. Apresentar o homicídio como estabelecido hoje removeria essas etapas e transformaria um desacordo médico-legal em uma certeza de que os documentos consultados não permitem afirmar.

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