Tiros e drones no sul do Líbano, nova reivindicação iraniana ao Bahrein e discussões sobre o pós-FINUL: o ponto do meio-dia distingue declarações e fatos estabelecidos. Para seguir também, o balanço dos controles econômicos, as demandas dos antigos inquilinos, a COP31, a correção da nomeação parisiense lugar de la Nation e os exercícios navais anunciados para quarta-feira em Anfeh. Os anúncios de proteção ou cooperação não são apresentados como decisões já implementadas.

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Terça-feira, 17 de Novembro de 2026, 12 da tarde. O sul do Líbano permanece sob pressão, o Irã reivindica outro ataque no Bahrein e vários anúncios diretamente dizem respeito às famílias libanesas. Informações verificadas às 11h05, hora de Beirute. Esta rubrica actualiza a edição das 8h00 e distingue os factos comunicados, as declarações e as medidas ainda previstas.

Sul do Líbano: tiroteio em Beit Yahoun e drones sobre Tiro

No sul do Líbano, os relatórios da manhã estendem os da noite. A agência oficial libanesa relata fogo pesado de metralhadora em direção a Beit Yahun e drones israelenses voando em baixa altitude sobre Tiro e aldeias no distrito. O sobrevoo não deve ser apresentado como greve. Os envios não dão quaisquer resultados humanos ou materiais.

Mais cedo, um ataque noturno foi relatado em Houla, com tiros disparados contra Khiam. Ao amanhecer, a artilharia alvejou Wadi Slouqi e as montanhas em torno de Chaqra e Qabrikha. A ausência de um registo publicado não permite concluir que não há vítimas. Esta informação também não constitui uma garantia de segurança para as deslocações às localidades em causa.

After-FINUL: nenhuma fórmula final anunciada

A nível diplomático, continua em discussão a fórmula para preservar uma presença internacional no Sul. Após seu encontro com Joseph Aoun nesta terça-feira, o deputado Simon Abi Ramia diz que ainda não foi obtida nenhuma fórmula final. Conta com a França e com parceiros internacionais para alcançar um acordo liderado pelas Nações Unidas e evitar um vazio após a UNIFIL.

Ele também apelou às forças políticas, incluindo o Hezbollah, para se envolver diretamente com as instituições libanesas, em vez de esperar pelos desenvolvimentos entre Washington e Teerã. Estas são as declarações do deputado após sua visita, não o anúncio de um acordo internacional. Eles estendem as discussões abertas após a visita de Mike Waltz a Beirute.

Bahrein: Um ataque reivindicado · Vozes globais

No Bahrein, os Guardas Revolucionários iranianos reivindicam um ataque de drone ao amanhecer contra um radar americano baseado no Sheikh Issa. As autoridades do Bahrein estão a anunciar intercepções. Um alerta foi emitido, e então o perigo anunciado terminou. Nenhum dano ao radar ou equilíbrio humano é estabelecido independentemente nos elementos verificados.

Este episódio deve ser distinguido dos anteriores. A alegação de 15 de novembro dizia respeito a Al-Riffa; A negação americana de 13 de novembro não responde automaticamente ao anúncio desta terça-feira. Um alvo alegado não é um alvo confirmado de destruição. Não foi encontrada nenhuma resposta específica dos EUA a esta nova alegação na preparação deste item.

Consumo: geradores na vanguarda dos controlos

No Líbano, o Ministério da Economia e Comércio publica a sua revisão dos controlos de 2 a 13 de Novembro. Anuncia 21.114 inspeções e 1.119 minutos. Os geradores elétricos representam 675, ou cerca de 60% do total. Os outros incluem géneros alimentícios, preços e instrumentos de pesagem.

O Ministério declarou que 983 minutos haviam sido enviados aos tribunais, alguns dos quais eram mais velhos. Não são convicções. Ele recebeu 2.276 queixas. Os consumidores podem comunicar as práticas de uma empresa ou empresa em 1739, o número oficial de defesa do consumidor.

Velhas rendas: um comício, não uma nova lei

Em Beirute, um local de reunião Riad al-Solh coloca as antigas rendas nas notícias. Jamal Halawani, em nome da Comissão Civil dos Tenants, apelou a uma prorrogação transitória dos arrendamentos e a suspensão dos despejos durante o trabalho parlamentar. A comissão também pediu orientações de aluguel gratuito e uma política de habitação acessível. Estas alegações não constituem uma nova lei nem uma suspensão geral dos processos judiciais.

COP31: As delegações tomam a palavra

Em Antalya, a COP31 continua sua sequência ministerial. Na terça-feira e quarta-feira, o programa oficial prevê declarações de delegações que não intervieram no primeiro segmento de alto nível. Uma mesa redonda sobre a ambição climática antes de 2030 também está na agenda de terça-feira. Estas reuniões são fases de negociação, não o anúncio de um acordo final sobre autorizações ou financiamento.

França: O encontro de Paris é lugar de la Nation

Em França, preste atenção ao local de encontro parisiense: as chamadas sindicais atualizadas dar uma nomeação às 14 horas lugar de la Nation, não os Invalides. Este esclarecimento corrige a indicação inicial do nosso directo. A RATP também anuncia encerramentos da estação a partir das 11 horas de Paris. A correspondência e a viagem de regresso devem ser verificadas, sem confundir estas medidas de segurança com as supressões relacionadas com a greve.

A ser lembrado: exercícios navais quarta-feira em Anfeh

Finalmente, uma instrução prática para amanhã no norte do Líbano: o exército anuncia exercícios navais com fogo vivo em frente à costa de Anfeh, no Kura, quarta-feira 18 de novembro das 9h00 até o seu fim. Pede aos habitantes e proprietários dos navios de pesca que não se aproximem da área durante os exercícios.

Ilustração geográfica dos arquivos: a Linha Azul em Ras Naqoura. François el Bacha / Libnanews. Data da filmagem não estabelecida; fotografia no banco desde agosto de 2019. Esta imagem não representa um evento de 17 de novembro.

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