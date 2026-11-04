4 novembre 2026
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PFAS: 3M anuncia acordo de US$ 7,35 bilhões

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3M anuncia uma liquidação de 7,35 bilhões de dólares em nove anos para lesões relacionadas ao PFAS. O acordo permanece condicional e não constitui reconhecimento de responsabilidade.

Infographie : 3M annonce un accord PFAS de 7,35 milliards de dollars nominaux sur neuf ans, soit 5,8 milliards de valeur actualisée.
Infographie originale Libnanews, d’après le communiqué 3M du 3 novembre 2026. Montants avant impôt ; accord soumis à conditions, sans reconnaissance de responsabilité. © Libnanews, infographie originale. Données : 3M.
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O grupo da indústria dos EUA 3M anuncia um acordo pré-imposto de US $ 7,35 bilhões, nove anos para resolver reclamações por lesões relacionadas ao PFAS. De acordo com Reuters, que assumiu o anúncio na noite de 3 a 4 de novembro, o grupo espera uma carga contábil de $5,8 bilhões no quarto trimestre de 2026.

Dois montantes para a mesma autorização

Os $7,35 bilhões são a soma nominal dos pagamentos planejados. Os 5,8 bilhões de dólares representam seu valor atual, retido para fins contábeis. Por conseguinte, estes dois números descrevem o mesmo compromisso de acordo com duas medidas diferentes: não correspondem.

A Reuters afirma que um pagamento de 50 milhões de dólares está previsto em 2026, sem pagamento em 2027. Cerca de 20% dos pagamentos devem ser efectuados durante os últimos dois anos do calendário. O Grupo mantém as suas previsões financeiras para 2026 e trata este encargo como um elemento excepcional nos seus resultados ajustados.

Alegações corpóreas, com condições

Em seu comunicado de imprensa emitido em 3 de novembro às 18:00 hora de Nova Iorque, ou 23:00 UTC, 3M afirma que o esquema cobre aproximadamente 99% das atuais reivindicações tangíveis, dentro e fora do procedimento federal AFFF agrupados na Carolina do Sul. Entre 115 000 e 120 000 queixosos seriam elegíveis para participar, dependendo da empresa.

O acordo inclui uma reserva de $680 milhões, já incluído no montante total. Os pagamentos dependem da participação dos queixosos e de outras condições. 3M afirma que o acordo não constitui um reconhecimento da responsabilidade e que poderia prosseguir a sua defesa se certas condições não fossem cumpridas.

Este anúncio difere do regulamento de 2023 com fornecedores de água potável dos EUA. Não encerra todos os litígios da PFAS: o lançamento ainda fornece mecanismos para processar reivindicações remanescentes ou futuras.

Fontes

Ilustração: infográfico original Libnanews, baseado em valores anunciados por 3M. Nenhum documento fotográfico de terceiros ou imagem gerada.

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