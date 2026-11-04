4 novembre 2026
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Irã: Trump diz que não há greve imediata

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Donald Trump diz ao Financial Times que os Estados Unidos não antecipam um ataque imediato contra o Irã, de acordo com a Reuters. Esta declaração vem enquanto a mediação do Qatar continua e as posições de Washington e Teerã permanecem distantes.

Trump dit ne pas prévoir de frappe immédiate contre l’Iran. Portrait officiel d’archives de juin 2025, sans représentation de l’entretien.
Portrait officiel de Donald Trump, 2 juin 2025. Daniel Torok / Maison Blanche, domaine public. Photo d’archives, sans lien visuel avec l’entretien du 3 novembre 2026. Composition graphique classique Libnanews ; photo entière redimensionnée, sans retouche. © Daniel Torok / Maison Blanche, domaine public.
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Os Estados Unidos não antecipam uma greve imediata contra o Irã, Donald Trump disse ao Financial Times em uma entrevista telefônica na terça-feira, 3 de novembro, de acordo com um despacho da Reuters transmitido às 23:48 UTC. O Presidente dos EUA está satisfeito com a situação, uma vez que os esforços diplomáticos continuam a evitar uma nova escalada regional.

« Parece que conseguimos tudo o que queremos », diz Trump, segundo Reuters. A agência afirma que a entrevista durou seis minutos. O Financial Times em si repete a ausência de um projeto de greve imediata no título de seu artigo.

Uma declaração imediata

O termo utilizado limita o âmbito deste anúncio. Donald Trump descreve a intenção americana a curto prazo. As declarações comunicadas não fixam a duração desta posição e não apresentam qualquer compromisso recíproco com Teerão. Por conseguinte, não permitem concluir que Washington renuncia permanentemente à opção militar.

A mediação do Catar continua ativa

Na terça-feira, a Reuters informou que um alto funcionário iraniano julgou os dois países ainda longe de um acordo. Segundo esta fonte, Teerão pede uma redução das sanções petrolíferas, o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos e a libertação de fundos iranianos congelados antes da reabertura do Estreito de Ormuz.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, havia indicado que Washington e Teerã estavam considerando as propostas dos mediadores. A equipe do Qatar retornou de Teerã e continuou as trocas, de acordo com seu relatório transmitido pela Reuters. Doha disse que permaneceu esperançoso que um acordo pudesse preparar o caminho para futuras negociações.

Ao mesmo tempo, as autoridades norte-americanas citadas pela agência descreveram os ataques de Qeshm como limitados e defensivos, visando mísseis terra-ar usados contra os meios dos EUA. Um deles sentiu que não refletia uma retomada de grandes operações de combate.

A ausência de uma greve imediata por Washington deixa assim em aberto as questões do conteúdo de um acordo e do seu calendário. As informações disponíveis não permitem anunciar o fim do conflito.

Fontes

Fotografia de arquivo: O retrato oficial de Donald Trump, 2 de junho de 2025. Daniel Torok / Casa Branca, domínio público. A fotografia não representa a entrevista de 3 de novembro de 2026. Composição gráfica clássica Libnanews, sem geração ou toque facial.Fonte da foto;comunicação de direitos.

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