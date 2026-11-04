Em Rock Point, na nação Navajo, inundações complicam o acesso às estações de votação durante as provas. Um funcionário local descreve residentes isolados que ainda estão tentando chegar às urnas na terça-feira à tarde. Arizona recorda que eleitores registrados no Condado de Apache podem usar outro centro de votação do condado, mas as estradas permanecem um obstáculo. Uma oferta comunitária de transporte é transmitida pelas autoridades. As informações disponíveis não fazem qualquer avaliação definitiva das pessoas impedidas de votar.

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Número 4 de novembro de 2026 às 0032 UTC, ou seja, 0232 em Beirute e 1732 na terça-feira no Arizona.As inundações complicam o acesso à votação em Rock Point, na nação Navajo, enquanto os exames continuam no oeste dos EUA. Estradas danificadas e casas isoladas impedem que os moradores cheguem facilmente aos escritórios, de acordo com depoimentos reunidos na tarde de terça-feira. Ainda não foi feita qualquer avaliação final daqueles que não puderam votar nas informações disponíveis.

As pessoas estão à procura de formas de chegar às sondagens

Valinda Shirley, vice-presidente do capítulo local de Rock Point, disse à Associated Press que centenas de eleitores enfrentam inundações. Na tarde de terça-feira ela recebeu mensagens de moradores locais pedindo ajuda para sair de seu setor e votar.

Quando questionada pela rádio KNAU, ela explicou que as estradas a oeste de Rock Point permaneceram praticamente intransitáveis. Alguns moradores planejavam chegar ao local de votação a pé. A autoridade local expressou sua raiva pela ideia de que os moradores poderiam ser privados dessa possibilidade.

Outros centros de condado continuam a ser uma opção

Em um aviso de emergência emitido na terça-feira, a Secretaria de Estado do Arizona recorda que eleitores registrados no Condado de Apache não são obrigados a votar em Rock Point: eles podem ir a qualquer centro de votação nesse município. Contudo, a administração adverte que as inundações podem afetar as estradas e o acesso aos locais.

O Secretário de Estado Adrian Fontes aconselhou os residentes a procurarem um centro mais acessível. Mas Shirley respondeu à KNAU que esta solução permaneceu difícil para pessoas isoladas. A disponibilidade de outro gabinete não resolve por si só o problema dos transportes.

A página oficial do Arizona também retransmite uma oferta gratuita oferecida pelo Arizona Native Vote em áreas afetadas. Declara que este programa comunitário não é organizado nem fornecido pelo Secretariado de Estado.

A votação continua no Ocidente

Para as eleições dos EUA no Condado de Apache, o horário normal de encerramento é definido às 19h no Arizona, ou seja, 2 UTC e 4h da manhã em Beirute na quarta-feira. As dificuldades relatadas em Rock Point referem-se ao acesso às urnas; elas não constituem um resultado eleitoral ou uma contagem estabelecida de votos perdidos.

Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.

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