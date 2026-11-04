Intermediários: Josh Shapiro reeleito governador, de acordo com AP

Josh Shapiro foi reeleito governador da Pensilvânia, de acordo com uma designação da Associated Press anunciada na noite de 3 a 4 de novembro de 2026. O democrata ganha um segundo mandato contra a Republicana Stacy Garrity. A contagem continua em andamento e este anúncio não é uma certificação oficial. Três escritórios do Condado de Chester têm uma prorrogação da votação até às 20h30. Esta vitória diz respeito ao executivo do Estado, sem atribuir um lugar ao Congresso Federal.

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O democrata Josh Shapiro é reeleito governador da Pensilvânia, de acordo com a Associated Press. A agência anunciou esta vitória em um despacho publicado em 4 de novembro de 2026, às 1:02 UTC, em 3 de novembro às 8:02 P.m. na costa leste americana.

O governador cessante ganhou um segundo mandato contra a Republicana Stacy Garrity, tesoureira do estado. A tabela eleitoral PA consultada em 0111 UTC também indica Josh Shapiro como o vencedor. Esta atribuição jornalística não constitui a certificação oficial da eleição.

Josh Shapiro mantém o governo

Primeiro eleito em 2022, Josh Shapiro lidera a Pensilvânia desde janeiro de 2023. Antes de sua chegada como governador, ele tinha servido como Procurador-Geral desse Estado de 2017 a 2023. A vitória anunciada pela AP mantém assim o executivo da Pensilvânia no campo democrático.

Esta eleição diz respeito ao governo do Estado. Não atribui assentos ao Senado Federal nem à Câmara dos Deputados. O controle destas duas câmaras depende de cédulas separadas, cujos resultados continuam a chegar na noite americana.

A contagem continua em curso

Os números disponíveis no anúncio ainda são parciais. Eles não permitem a apresentação da margem final de Josh Shapiro ou um balanço final de participação. Nenhuma porcentagem provisória é usada aqui como pontuação final.

O fechamento normal dos escritórios da Pensilvânia foi definido em 20 horas locais, ou 1 hora UTC. No entanto, três escritórios de Chester County são estendidos até às 20:30, ou seja, 1:30 UTC. Os eleitores em causa podem votar aí durante esta meia hora adicional, de acordo com os procedimentos anunciados pelas autoridades locais. A contagem e validação de newsletters continua após anúncios da agência de notícias.

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