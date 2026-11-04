Intermediários: Josh Shapiro reeleito governador, de acordo com AP

O democrata Josh Shapiro é reeleito governador da Pensilvânia, de acordo com a Associated Press. A agência anunciou esta vitória em um despacho publicado em 4 de novembro de 2026, às 1:02 UTC, em 3 de novembro às 8:02 P.m. na costa leste americana.
O governador cessante ganhou um segundo mandato contra a Republicana Stacy Garrity, tesoureira do estado. A tabela eleitoral PA consultada em 0111 UTC também indica Josh Shapiro como o vencedor. Esta atribuição jornalística não constitui a certificação oficial da eleição.
Josh Shapiro mantém o governo
Primeiro eleito em 2022, Josh Shapiro lidera a Pensilvânia desde janeiro de 2023. Antes de sua chegada como governador, ele tinha servido como Procurador-Geral desse Estado de 2017 a 2023. A vitória anunciada pela AP mantém assim o executivo da Pensilvânia no campo democrático.
Esta eleição diz respeito ao governo do Estado. Não atribui assentos ao Senado Federal nem à Câmara dos Deputados. O controle destas duas câmaras depende de cédulas separadas, cujos resultados continuam a chegar na noite americana.
A contagem continua em curso
Os números disponíveis no anúncio ainda são parciais. Eles não permitem a apresentação da margem final de Josh Shapiro ou um balanço final de participação. Nenhuma porcentagem provisória é usada aqui como pontuação final.
O fechamento normal dos escritórios da Pensilvânia foi definido em 20 horas locais, ou 1 hora UTC. No entanto, três escritórios de Chester County são estendidos até às 20:30, ou seja, 1:30 UTC. Os eleitores em causa podem votar aí durante esta meia hora adicional, de acordo com os procedimentos anunciados pelas autoridades locais. A contagem e validação de newsletters continua após anúncios da agência de notícias.
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