Os primeiros resultados parciais de Ohio colocaram Sherrod Brown à frente de Jon Husted no Senado e Amy Acton à frente de Vivek Ramaswamy para o cargo de governador. O registro oficial de 0052 UTC indica que 35 dos 88 condados reportaram totais em « não presentes ». Nenhum escritório de votação é ainda declarado ter transmitido seus resultados. Estes números incompletos não constituem projeções e não permitem anunciar um vencedor em qualquer uma das corridas.

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Número 4 de novembro de 2026 às 0052 UTC, ou seja, 0252 em Beirute e 1952 na terça-feira em Ohio.Os primeiros resultados parciais de Ohio colocaram o democrata Sherrod Brown à frente do republicano Jon Husted na corrida do Senado. Para o cargo de governador, o democrata Amy Acton também venceu o republicano Vivek Ramaswamy nos votos exibidos. A contagem permanece incompleta: a tabela oficial ainda não indica quaisquer agências de votação que tenham transmitido seus resultados.

Brown em frente à declaração interina do Senado

Em 0052:19 UTC, Sherrod Brown teve um total de 668.599 votos, ou 64,88 por cento dos votos expressos, em comparação com 329.865 e 32,01 por cento para Jon Husted. Greg Levy ganhou 16.100 votos, ou 1.56%, e libertário William B. Redpath ganhou 15.940, ou 1.55%. O total publicado para esta corrida é de 1.030.504 votos.

A eleição é para um mandato do Senado não expirado, que está definido para expirar em 3 de janeiro de 2029. Os números acima são os da tabela de resultados não oficiais da Secretaria de Estado de Ohio, não uma projeção do resultado desta eleição.

Acton no topo das primeiras figuras do governador

A declaração consultada em 00:52:03 UTC deu 684.920 votos, ou 66,58%, para o bilhete de Amy Acton-David Pepper Democrata. O ingresso republicano Vivek Ramaswamy–Robert A. McColley tem 321.919, ou 31.29%. Os libertários Don Kissick e James L. Mills receberam 23,827 votos, ou 2,12%. O total oficial mostrado é de 1.028.666 votos.

Um perímetro ainda muito limitado

Para estas duas fotografias, estatísticas gerais do estado indicam que 35 dos 88 condados reportaram totais sob o título « não presentes ». A contagem de postos de votação que relataram resultados permanece em zero, de 8.834 postos de votação.

Este medidor não significa que ninguém tenha votado na terça-feira. Descreve os resultados. A declaração consultada não fornece uma repartição dos votos de cada candidato por método, pelo que não permite afirmar que todos os votos apresentados são exclusivamente a partir da votação antecipada ou por correio.

O site também afirma que os resultados dos candidatos cujos nomes são adicionados manualmente nas cédulas não são relatados na noite da cédula. Os progressos aqui apresentados continuam provisórios. Nenhuma vitória nestas duas corridas é anunciada neste ponto.

Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.

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