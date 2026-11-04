Diáspora Mauritânia: sete medidas propostas

Reunião em Nouakchott, de 29 a 31 de outubro de 2026, representantes dos mauritanos do exterior trocaram as suas preocupações com as autoridades. O Presidente Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani inaugurou o fórum em 30 de Outubro. Dois dias após o seu encerramento, a União dos Gabinetes da Comunidade congratulou-se com as conclusões e anunciou a sua disponibilidade para apoiar a sua implementação. A questão agora diz respeito à continuidade do diálogo com as administrações e às respostas concretas que se seguirão a esta consulta.

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Em 2 de novembro de 2026, a União dos Gabinetes Comunitários da Mauritânia no estrangeiro congratulou-se com as recomendações do Fórum Nouakchott. Representantes da diáspora mauritana apoiam medidas de representação, investimento e assistência social. O Conselho Nacional e os fundos específicos permanecem na fase de proposta.

Organizado pelo Ministério das Relações Exteriores, o fórum foi realizado de 29 a 31 de outubro no Centro de Conferência Moktar Ould Daddah. O Presidente Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani proferiu o discurso de abertura em 30 de Outubro. Pediu às administrações que se preparassem para o seguimento das recomendações.

Sete propostas para a diáspora mauritana

A declaração final contém sete orientações. Primeiro, propõe a criação de um Conselho Nacional da Diáspora. Um fundo de apoio ao investimento facilitaria também transferências financeiras mais seguras e mais baratas. O texto também recomenda a emissão de sukuk garantido pelo Estado, em coordenação com o Banco Central e os ministérios relevantes.

Um programa nacional mobilizaria as competências estabelecidas no estrangeiro. Outro fundo seria dedicado à assistência social, incluindo o repatriamento de restos mortais e situações humanitárias especiais.

As duas últimas propostas dizem respeito à expansão da representação consular em países que acolhem grandes comunidades, bem como à abertura de centros educativos e culturais. Estes centros visariam manter as ligações das novas gerações com os seus países de origem.

Acompanhamento esperado após o fórum

Na sua conferência de imprensa de 2 de Novembro, a União manifestou a sua disponibilidade para acompanhar estas propostas. O seu Presidente, El Mokhtar Khlifa, sublinhou a continuidade do diálogo com o Governo. A organização saudou o compromisso presidencial de traduzir as conclusões em respostas concretas às necessidades dos expatriados.

A reunião também permitiu que representantes da comunidade comunicassem suas preocupações diretamente aos funcionários do governo. A União apresenta esta participação como um passo no sentido de uma relação mais regular entre os Mauritânia e o seu país.

O Ministro Mohamed Salem Ould Merzoug está empenhado em coordenar o acompanhamento com as administrações em causa. As missões diplomáticas devem informar as comunidades do seu progresso. A afectação de fundos e o seu calendário de abertura continuam a ser especificados.

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