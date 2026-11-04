Egito: apelo de Mada Masr previsto para 25 de novembro

Lina Attallah desafia a ordem de encerramento da Mada Masr. Seu recurso deve ser considerado em 25 de novembro de 2026. Outra audiência, programada para 11 de novembro, diz respeito a um julgamento separado de incumprimento. A defesa denuncia as condições do julgamento, enquanto as autoridades judiciais alegam ter respeitado os seus direitos.

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O recurso de Lina Attallah contra a multa de três milhões de libras egípcias e a ordem de encerramento de Mada Masr deve ser examinado em 25 de novembro de 2026. A Associação para a Liberdade de Pensamento e de Expressão, que participa em sua defesa, confirmou este prazo em 2 de novembro. O editor-chefe dos meios de comunicação independentes, liberado após o julgamento de 27 de outubro, também é esperado perante o tribunal em 11 de novembro em um procedimento separado.

Recurso contra a coima e o encerramento

O acórdão de 27 de outubro emana do Tribunal Correcional New Caire. Castiga a gestão de um sítio sem licença e ordena igualmente a perda do seu equipamento. Em sua atualização de 28 de outubro, Human Rights Watch afirma que Lina Attallah foi detida após a audiência e liberada algumas horas depois, após o pagamento da multa.

O recurso foi anunciado em 2 de novembro pelo advogado de imprensa egípcio Hassan al-Azhari. Confirma que a defesa contestou o acórdão, para além da única intenção de recurso imediatamente após a sua pronúncia.

A defesa e o poder judicial opõem-se à audição

De acordo com o relatório publicado pela Associação para a Liberdade de Pensamento e Expressão em 2 de novembro, os advogados solicitaram, entre outras coisas, para consultar o arquivo, obter documentos relativos à licença e ter testemunhas ouvidas. A associação alega que o tribunal rejeitou seus pedidos e nomeou outro advogado, apesar da oposição de Lina Attala e seu advogado. Estas queixas são as da defesa, não as conclusões de uma decisão que anula o julgamento.

O Conselho Supremo do Judiciário desafia esta apresentação. Numa declaração de posição emitida em 2 de Novembro, o Conselho declarou que tinha respeitado as garantias de defesa e permitiu aos advogados consultar as exposições. O Conselho declarou igualmente, em 31 de Outubro, que a jornalista tinha renunciado ao seu recurso por escrito. Os advogados negaram esta declaração no dia seguinte. O registro do recurso e o anúncio de uma audiência são a última etapa conhecida desta controvérsia processual.

Pedidos de certificado no centro do processo

Na sua declaração de 27 de outubro, a Amnistia Internacional recorda que Mada Masr havia solicitado uma licença em 2018 e, em seguida, em 2020 ao Supremo Conselho para o Regulamento dos Meios de Comunicação Social. Segundo a organização, os meios de comunicação social não tinham recebido qualquer resposta e souberam, em 2022, que um pedido tinha sido rejeitado. Ele desafiou esta recusa perante os tribunais, sem ganhar o caso.

A Amnistia também relata um novo processo de regularização que não foi respondido e pede que a ordem de encerramento seja cancelada. A organização acredita que as regras de licenciamento são usadas para restringir o jornalismo independente. Esta avaliação pertence-lhe. Os pedidos apresentados pela Mada Masr não podem, por si só, beneficiar de um certificado.

11 de Novembro diz respeito a outra decisão

Um segundo prazo deve ser distinguido do convite anunciado em 25 de Novembro. Em um comunicado coletivo emitido em 28 de outubro pela Iniciativa Egípcia de Direitos Pessoais, os signatários explicam que Lina Attallah aprendeu, durante as formalidades de sua libertação, da existência de um julgamento de falta emitido em 2024. Esta decisão prevê um ano de prisão para a divulgação de informações falsas e a exploração de um sítio sem licença.

A mesma notícia informa que seus advogados apresentaram uma objeção e que uma audiência estava marcada para 11 de novembro. As duas reuniões judiciais tratam, portanto, de decisões diferentes: a antiga condenação por incumprimento, por um lado, e a sentença de emissão da multa e de encerramento da sentença, por outro. A partir de 3 de Novembro de 2026, o anúncio destas audições não prejudica o seu resultado nem a anulação das sanções contestadas.

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