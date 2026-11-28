Os montantes que o arcebispo maronita levou em seu retorno ao Líbano em julho de 2022 devem ser devolvidos aos beneficiários designados. A decisão de restituição cessa mais de quatro anos de apreensão.
De acordo com informações consistentes sobre o procedimento, o comissário do governo para o tribunal militar, o juiz Claude Ghanem, ordenou o retorno dos fundos apreendidos em julho de 2022, quando o bispo Moussa el-Hage, arcebispo maronita de Haifa e Terra Santa, retornou ao Líbano. A restituição destina-se aos beneficiários designados, em função dos montantes que lhes são atribuídos. O texto integral da decisão não foi tornado público.
Por que o dinheiro foi retido
No verão de 2022, as autoridades libanesas haviam interceptado o prelado após seu retorno da Terra Santa. O arcebispo e as autoridades maronitas apresentaram o que ele carregava como ajuda que os libaneses se estabeleceram em Israel para seus parentes no Líbano, em meio a uma crise econômica. O caso foi então encaminhado ao Ministério Público Militar para determinar se essas transferências estavam sujeitas a restrições libanesas relacionadas com o boicote de Israel. Os fundos permaneceram sob apreensão, mesmo após os bens pessoais serem entregues ao arcebispo.
Uma restituição aos beneficiários, não ao arcebispo
A medida diz respeito aos montantes detidos ao abrigo deste procedimento específico. Ela distingue a pessoa que carregava o dinheiro das pessoas para quem ele era destinado. Não estabelece uma regra geral para futuras transferências entre Israel e o Líbano. Uma vez que a decisão disponível só é conhecida pelas provas divulgadas sobre ela, não é possível especificar quantos beneficiários já recuperaram a sua quota-parte ou o estatuto da entrega dos outros activos apreendidos em 2022.
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